30 વર્ષ બાદ શનિ બનાવશે પાવરફૂલ વિપરીત રાજયોગ, આ રાશિવાળાને અપાર ધનલાભના યોગ, નવી નોકરીની તક

વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ શનિ મીન રાશિમાં માર્ગી થઈને વિપરીત રાજયોગનું નિર્માણ કરશે. જેનાથી કેટલીક રાશિના જાતકોને દરેક ક્ષેત્રે અપાર સફળતા મળે તેવા ચાન્સ છે. 

Updated:Nov 07, 2025, 02:30 PM IST

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મજબ કર્મફળ દાતા શનિ જુલાઈ મહિનામાં વક્રી થયા હતા અને 138 દિવસ વક્રી અવસ્થામાં રહ્યા બાદ 28 નવેમ્બર 2025ના રોજ મીન રાશિમાં જ માર્ગી થશે. શનિની સ્થિતિમાં ફેરપારની અસર આપણા જીવનમાં ઘણી વધુ જોવા મળતી હોય છે. શનિ વક્રી અવસ્થામાં હોય ત્યારે ચાલ ધીમી થઈ જાય છે. શનિની વક્રી અવસ્થામાં જે રાશિઓના જીવનમાં પરેશાની આવતી હશે તેમને હવે રાહત મળી શકે છે. આ વિશ્લેષણ ચંદ્ર રાશિના આધારે થઈ રહ્યું છે. શનિના માર્ગી થતા જ કેટલાક ભાવોમાં તે વિપરીત રાજયોગનું નિર્માણ કરશે. આવામાં કેટલીક રાશિના જાતકોને બંપર લાભ મળી શકે છે. શનિના માર્ગી થવાથી બનતા વિપરીત રાજયોગથી કયા જાતકોને ફાયદો થઈ શકે છે તે  ખાસ જાણો. 

ધનુ રાશિ

ધનુ રાશિની કુંડળીમાં શનિ ધન અને એકાદશ ભાવના સ્વામી થઈને ચોથા ભાવમાં માર્ગી થશે. આવામાં આ રાશિના જાતકો વિપરીત રાજયોગથી ખુબ લાભ મેળવી શકે છે. આ રાશિના જાતકો ઘરથી દૂર વેપાર, કામકાજ વધારવા માંગતા હોય તો તેમા તેમને સફળતા મળી શકે છે. આકસ્મિક ધનલાભના યોગ છે. વિદેશ જવાનો પ્રયત્ન કરતા હશો તો તેમાં હવે સફળતા મળી શકે છે. લાંબા  સમયથી કામમાં ચાલતી બાધાઓ પણ દૂર થઈ શકે છે. કાર્યોમાં ઝડપ આવશે. જમીન, મકાન, વાહન વગેરેની ખરીદીનું સપનું પૂરું થઈ શકે છે. બિઝનેસ કે પછી વાહન માટે લોન લેવાની ઈચ્છા હોય તો તેમાં સફળતા મળી શકે છે. આળસ, થાકથી છૂટકારો મળશે અને દરેક કામ લગનથી કરવાનું શરૂ કરી દો. 

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિમાં શનિ છઠ્ઠા અને સાતમા ભાવના સ્વામી થઈને આઠમાં  ભાવમાં માર્ગી થશે. આવામાં  બનતો વિપરીત રાજયોગ આ રાશિના જાતકો માટે  ખુબ લાભકારી રહી શકે છે. શનિ મહારાજની ત્રીજી દ્રષ્ટિ દશમ ભાવ પર પડી રહી છે. આવામાં નોકરીયાતો માટે આ સમયગાળો ખુબ લાભકારી રહી શકે છે. પદોન્નતિ સાથે પગાર વધારાના યોગ બની રહ્યા છે. આ સાથે જ દસમી દ્રષ્ટિ પંચમ ભાવ પર પડી રહી છે. આવામાં લગ્ન જીવનમાં લાંબા સમયથી ચાલતી પરેશાનીઓ દૂર થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત સંતાન પ્રાપ્તિના યોગ પણ બની રહ્યા છે. સમાજમાં માન સન્માનમાં પણ વધારો થઈ શકે છે. માનસિક તણાવથી મુક્તિ મળી શકે છે.   

મીન રાશિ

શનિ એકાદશ ભાવ અને દ્વાદશ ભાવના સ્વામી થઈને લગ્નમાં માર્ગી થઈ રહ્યા છે. આ સાથે જ શનિની ત્રીજી દ્રષ્ટિ ત્રીજા ભાવ પર,સાતમી દ્રષ્ટિ સાતમા ભાવ પર અને દસમી દ્રષ્ટિ દશમ ભાવ પર પડશે. આવામાં આ રાશિના જાતકોને અનેક ક્ષેત્રે લાભ મળી શકે છે. કરિયર અને પ્રોફેશન સંલગ્ન મામલાઓમાં શનિની દ્રષ્ટિએ ગતિ ધીમી કરી છે. પરંતુ તેનાથી વિપરીત રાજયોગ બનવાથી મીન રાશિના જાતકોને ખુબ  સફળતા મળી શકે છે. અટવાયેલા કામો પૂરા થશે. આવકમાં ઘણો સુધારો થઈ શકે છે. બચત પણ થઈ શકે છે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. માનસિક તણાવથી મુક્તિ મળશે. રોકાણથી લાભ થઈ શકે. 

Disclaimer:

અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

