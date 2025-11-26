ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

138 દિવસ બાદ શનિ થશે માર્ગી, 28 નવેમ્બરથી મેષ સહિત 5 રાશિઓને 2026 સુધી મળશે જબરદસ્ત લાભ

Shani Margi 2025 Lucky Horoscope: શનિ દેવ 28 નવેમ્બર શુક્રવારે મીન રાશિમાં માર્ગી થશે. શનિની ચાલમાં ફેરફાર પાંચ રાશિના જાતકો માટે લાભકારી સાબિત થશે. આ જાતકોની સુખ-સુવિધામાં વધારો થશે. જીવનમાં ચાલતી સમસ્યાનો અંત આવશે. આવો જાણીએ શનિ માર્ગીથી કઈ રાશિના જાતકોને લાભ થશે.

Updated:Nov 26, 2025, 04:08 PM IST

Shani Margi 2025 Lucky Horoscope: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર મકર અને કુંભ રાશિના સ્વામી શનિ બધા ગ્રહોમાં સૌથી ધીમી ગતિએ ચાલનાર ગ્રહ છે, શનિને એક રાશિથી બીજી રાશિમાં જવામાં અઢી વર્ષનો સમય લાગે છે. વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર શનિએ 29 માર્ચે મીન રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને 13 જુલાઈએ આ રાશિમાં વક્રી ચાલ શરૂ કરી હતી. હવે 28 નવેમ્બરથી શનિ વક્રી અવસ્થાથી મીનરાશિમાં માર્ગી એટલે કે સીધી ચાલ ચાલશે અને વર્ષ 2026 સુધી આ રાશિમાં રહેશે. શનિ મીન રાશિમાં 138 દિવસ બાદ માર્ગી થઈ રહ્યાં છે. શનિની સીધી ચાલનો ફાયદો પાંચ રાશિઓને મળવાનો છે. આ પાંચ રાશિઓને વર્ષ 2026મા પણ લાભ થશે. આવો જાણીએ 138 દિવસ બાદ માર્ગી શનિ કયા જાતકોને લાભ કરાવશે.

શનિ માર્ગીનો મેષ રાશિ પર પ્રભાવ

શનિનું માર્ગી થવું મેષ રાશિના જાતકોના જીવનમાં ઘણા અદ્ભુત લાભ લાવશે. આ રાશિના જાતકો નોકરી શોધી રહ્યાં છે, તેના માટે નોકરી મળવાનો યોગ બની રહ્યો છે. સાથે ઓફિસમાં મેષ રાશિના જાતકોના કામની પ્રશંસા થશે. શનિ દેવની કૃપાથી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થશે અને મકાન કે વાહન ખરીદવાનું સપનું પૂર્ણ થશે. શનિ દેવની કૃપાથી સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર થશે. આ રાશિના જાતકોને વેપારમાં લાભ થશે. આ દરમિયાન તમે જ્ઞાન અને અનુભવનો ઉપયોગ કરી બીજાને પ્રભાવિત કરી શકો છો.  

શનિ માર્ગીનો વૃષભ રાશિ પર પ્રભાવ

મીન રાશિમાં શનિની સીધી ચાલ વૃષભ રાશિ માટે ફાયદાકારક રહેશે. શનિદેવના આશીર્વાદથી, વૃષભ રાશિના જાતકોનું પારિવારિક જીવન ખુશહાલ રહેશે, અને પરિવારમાં ઘણી શુભ અને શુભ ઘટનાઓ બની શકે છે. વૈવાહિક જીવનની વાત કરીએ તો, તમારા જીવનસાથી સાથે પરસ્પર સમજણ વધશે, અને તમે નવા વર્ષ માટે દૂર પ્રવાસનું આયોજન પણ કરી શકો છો. તમારા સાસરિયાઓ સાથે ચાલી રહેલી કોઈપણ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ આવશે, અને દરેક સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. શનિદેવના આશીર્વાદથી, આ રાશિના નોકરી કરતા અને વ્યવસાયિક લોકો મજબૂત નાણાકીય પરિસ્થિતિઓનો અનુભવ કરશે, અને તમે દરેક પાસામાં સુરક્ષિત અનુભવશો.  

શનિ માર્ગીનો કન્યા રાશિ પર પ્રભાવ

કન્યા રાશિના જાતકો માટે શનિની સીધી ચાલ ઘણા શુભ લાભ લાવશે. જો તમે લાંબા સમયથી ઘર કે ફ્લેટ ખરીદવા માંગતા હો, તો શનિદેવના આશીર્વાદથી તમારી ઇચ્છા પૂર્ણ થશે. આ રાશિના નોકરીયાત લોકો તેમના ઉપરી અધિકારીઓ સાથેના સંબંધો મજબૂત બનાવશે અને તેમના બધા લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરશે. કન્યા રાશિના જાતકોની ઘણી ઇચ્છાઓ 2026 માં પૂર્ણ થશે, અને દરેક પગલા પર નસીબ તેમના પક્ષમાં રહેશે. કન્યા રાશિના જાતકોનું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, તેમજ તેમના માતાપિતાનું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. પરિવારમાં ખુશીઓ છવાઈ જશે, અને તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. આ સમય દરમિયાન, તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધોમાં સુધારો થશે, અને તમારા બંને વચ્ચે પ્રેમભર્યા સંબંધો બની શકે છે.  

શનિ માર્ગીનો તુલા રાશિ પર પ્રભાવ

શનિનું માર્ગી થવું તુલા રાશિના જાતકો માટે શાનદાર રહેશે. તુલા રાશિના જાતકોને શનિ દેવની કૃપાથી દરેક ક્ષેત્રમાં ભાગ્યનો સાથ મળશે અને તમે વર્ષ 2026મા પણ શારીરિક અને માનસિક રૂપથી મજબૂત જોવા મળશે.  શનિદેવના આશીર્વાદથી, વ્યવસાયમાં સારો નફો થશે અને તમારી આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત થશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે, અને તમે સાથે મળીને મિલકત ખરીદવાનું પણ વિચારી શકો છો. તમારા બાળકની પ્રગતિ આનંદ લાવશે, અને પરિવારમાં શુભ ઘટનાઓ બનવાની સંભાવના છે. શનિદેવના આશીર્વાદથી, તુલા રાશિના જાતકો તેમની ઘણી ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થતી જોશે, અને સમૃદ્ધ ભવિષ્યની શરૂઆત થશે.

શનિ માર્ગીનો કુંભ રાશિ પર પ્રભાવ

શનિની સીધી ચાલ કુંભ રાશિ માટે સકારાત્મક પરિણામો લાવશે. આ સમય દરમિયાન કુંભ રાશિના લોકોનો આત્મવિશ્વાસ વધશે અને આવકમાં વધારો થશે. કુંભ રાશિના લોકોને જૂના રોકાણોથી ફાયદો થશે, અને શેરબજારમાં રોકાણ કરનારાઓને પણ સારો નફો મળી શકે છે. સ્વ-રોજગાર ધરાવતા લોકો પહેલા કરતાં વધુ નફો જોશે અને તેમના નફામાં વધારો કરવા માટે અનેક યોજનાઓ બનાવશે. નવા વર્ષ દરમિયાન તમારા પરિવાર સાથે આધ્યાત્મિક યાત્રા પર જવાની શક્યતા છે, અને પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશીનો માહોલ રહેશે. તમને વિદેશથી નવી નોકરીની ઓફર મળી શકે છે, જે તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. કામ પર તમારી મહેનતની પણ પ્રશંસા થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારે તમારા વ્યવસાયને લગતી મુસાફરી કરવી પડી શકે છે, જે તમારા માટે સંતોષકારક રહેશે.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.

