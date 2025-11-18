28 નવેમ્બર બાદ આ 4 રાશિઓના ચમકશે સિતારા, અચાનક થશે ધનલાભ
Shani Margi 2025 : એવું કહેવાય છે કે જ્યારે પણ શનિ પોતાની ચાલ બદલે છે, ત્યારે તે બધી 12 રાશિઓને અસર કરે છે. હવે શનિ ટૂંક સમયમાં માર્ગી થશે, એટલે કે તે સીધી ચાલ ચાલશે. જેના કારણે કઈ રાશિના લોકોનું ભાગ્ય ચમકશે.
Shani Margi 2025 : 28 નવેમ્બર, 2025ના રોજ શનિ મીન રાશિમાં માર્ગી થવા જઈ રહ્યા છે. જેના કારણે કેટલીક રાશિઓ માટે સારા દિવસો શરૂ થશે. કોઈપણ બાકી રહેલા કાર્ય ધીમે ધીમે પૂર્ણ થવા લાગશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થવા લાગશે, અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ પણ દૂર થશે.
વૃષભ રાશિ
શનિ માર્ગી સાથે વૃષભ રાશિના લોકોનું ભાગ્ય ચમકશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે અને તમારો આત્મવિશ્વાસ પણ વધશે. તમે નવું કાર્ય પણ શરૂ કરી શકો છો. કામ પર તમારા કાર્યની ખૂબ પ્રશંસા થશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થવા લાગશે. તમને તમારા જીવનસાથી તરફથી દરેક પ્રયાસમાં સહયોગ મળશે.
સિંહ રાશિ
શનિ માર્ગી સિંહ રાશિ માટે ખૂબ જ સકારાત્મક દેખાઈ રહી છે. નાણાકીય લાભની શક્યતાઓ ઉભી થશે. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. નવી નોકરી મળવાની પણ પ્રબળ શક્યતાઓ છે. વ્યવસાયમાં નફો નોંધપાત્ર હોઈ શકે છે.
મીન રાશિ
શનિની સીધી ચાલ મીન રાશિ માટે પણ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમારા બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. નોકરી અને વ્યવસાયમાં સુવર્ણ સફળતા તમારી રાહ જોશે.
મકર રાશિ
શનિ માર્ગી મકર રાશિના જાતકો માટે પણ ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમારા જીવનમાં ઘણી સમસ્યાઓનો અંત આવશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યોમાં સફળતા મળશે. જૂના રોકાણો પણ નફો આપી શકે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
