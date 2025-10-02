ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

શનિનું નક્ષત્ર પરિવર્તન, કલાકો બાદ શરૂ થશે આ જાતકોના અચ્છે દિન, દરરોજ થશે લાભ, કરિયર-કારોબાર ચમકી જશે

Shani Nakshatra Parivartan 2025: શનિ એક મહત્વપૂર્ણ ગોચર કરશે અને આ ગોચર દશેરાના બીજા દિવસે હોવાથી ખાસ છે. 3 ઓક્ટોબરે શનિ નક્ષત્ર ગોચર કરી ત્રણ રાશિના જાતકોને બમ્પર લાભ આપશે.

Updated:Oct 02, 2025, 01:39 PM IST

Shani Nakshatra Parivartan 2025: 2 ઓક્ટોબરના રોજ દશેરા ઉજવવામાં આવશે અને બીજા દિવસે શનિ નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. નોંધપાત્ર વાત એ છે કે શનિ લંકાના રાજા રાવણના ચરણોમાં રહે છે અને દશેરાના દિવસે રાવણનું દહન કરવામાં આવે છે. તેથી, રાવણ દહન પછીના દિવસે શનિની સ્થિતિમાં ફેરફાર ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

ગુરૂના નક્ષત્રમાં શનિનું ગોચર

શનિ 3 ઓક્ટોબરે પૂર્વાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે, જેના સ્વામી દેવગુરૂ બૃહસ્પતિ છે. શનિ 27 વર્ષ બાદ પૂર્વાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરી રહ્યાં છે તે પણ દશેરાના બીજા દિવ,ે. જાણો તેનાથી કયા જાતકો પર શુભ અસર પડશે.

મિથુન રાશિ

શનિનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન મિથુન રાશિના જાતકોને શુભ ફળ આપશે. તમારા કામ બનવા લાગશે. નોકરીમાં નવી તક મળશે. કારોબાર સારો ચાલશે. અટવાયેલા પૈસા મળતા આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે.

મકર

મકર રાશિના સ્વામી ગ્રહ શનિ છે. દશેરાના બીજા દિવસે શનિનું નક્ષત્ર ગોચર આ જાતકોને જોરદાર લાભ આપશે. નોકરી હોય કે કારોબાર લાભનો યોગ બનશે. રોકાણથી લાભ થશે. માન-સન્માન વધશે. જૂનો વિવાદ ખતમ થતાં રાહત મળશે.

કુંભ

કુંભ રાશિના જાતકોને પણ શનિનું નક્ષત્ર ગોચર લાભ આપશે. તમે નવી યોજનાઓ પર કામ કરશો. કોઈ મહત્વપૂર્ણ કામની જવાબદારી મળી શકે છે. આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. આવક વધી શકે છે. પરિવારમાં ખુશી રહેશે.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.  

 

