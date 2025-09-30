27 વર્ષ બાદ શનિ દેવ કરશે ગુરૂના ઘરમાં પ્રવેશ, આ જાતકોને બિઝનેસ-કરિયરમાં થશે લાભ, ધન-સંપત્તિ પણ વધશે
Shani in Purva Bhadrapada Nakshatra: શનિ 3 ઓક્ટોબરે મીન રાશિમાં વક્રી થવાની સાથે પૂર્વાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે, જેનાથી આ ત્રણ રાશિના જાતકોને લાભ મળી શકે છે.
શનિ નક્ષત્ર ગોચર
ન્યાયના દેવતા શનિ દેવ પોતાની ધીમી ગતિને કારણે વિશેષ મહત્વ રાખે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર શનિ સૌધી ધીમી ચાલ ચાલનાર ગ્રહ છે અને એક રાશિમાં અઢી વર્ષ સુધી રહે છે. આ કારણે તેમણે 12 રાશિઓનું એક ચક્ર પૂર્ણ કરતા 30 વર્ષનો લાંબો સમય લાગે છે. જ્યારે શનિનું ગોચર થાય છે તો જાતકોના જીવનમાં મોટી અસર પડે છે. શનિ ન માત્ર રાશિઓમાં ગોચર કરે છે, પરંતુ ચોક્કસ સમય બાદ નક્ષત્ર પણ બદલે છે. નક્ષત્ર પરિવર્તનનો પ્રભાવ જાતકોના જીવન પર સ્પષ્ટ રૂપથી જોવા મળે છે. આ પરિવર્તન જીવનના દરેક પાસા નોકરી, વ્યાવસાય, સ્વાસ્થ્ય, સંબંધ અને ધન વગેરે પણ અસર કરે છે. આ વર્ષે ઓક્ટોબર મહિનાની શરૂઆતમાં શનિ ગુરૂના નક્ષત્ર પૂર્વાભાદ્રપદમાં પ્રવેશ કરશે. આ નક્ષત્ર પરિવર્તન ઘણા જાતકો માટે નિર્ણાયક સાબિત થઈ શકે છે. કેટલાક જાતકો માટે આ સમય પ્રગતિ અને નવી તક લાવશે, તો કેટલાક લોકોએ પડકારનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આવો જાણીએ શનિનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન કયા જાતકોને લાભ અપાવી શકે છે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર 3 ઓક્ટોબર રાત્રે 9 કલાક 49 મિનિટ પર પૂર્વાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે અને 20 જાન્યુઆરી સુધી આ નક્ષત્રમાં રહેશે અને પછી ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે.
કર્ક રાશિ
આ રાશિના જાતકો માટે શનિનું પૂર્વાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં જવું લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિના જાતકોને લાંબા સમયથી અધૂરા કામ પૂરા થવાની સાથે ધન-ધાન્યમાં વધારો થઈ શકે છે. તમારો આત્મવિશ્વાસ આ દરમિયાન ઝડપથી વધશે, જેનાથી ઘણી નવી તક સામે આવી શકે છે. નોકરીમાં તમારી મહેનતની પ્રશંસા થશે અને તમને માન-સન્માનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. વેપારના ક્ષેત્રમાં પણ લાભની તક બની રહી છે, ખાસ કરી ઓનલાઇડ બિઝનેસમાં. તમને નફો થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત રહેશે અને તમારી લવ લાઇફ પણ ખુશહાલ રહેશે. પાર્ટનર સાથે સમય પસાર કરવો અને સંબંધમાં મિઠાસ આવશે.
મકર રાશિ
આ રાશિના જાતકો માટે શનિનું ગુરૂના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. આ દરમિયાન તમારા અટવાયેલા કામ પૂરા થઈ શકે છે. પરિવાર સાથે સમય પસાર કરવાની તક મળશે. કોર્ટ-કચેરીના મામલામાં સફળતા મળવાની સંભાવના છે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી સમસ્યા અને પડકારનો હવે અંત આવી શકે છે. જો તમે શારીરિક કે માનસિક તણાવનો સામનો કરી રહ્યાં છો તો આ પરિવર્તન રાહતનું કારણ બની શકે છે. નોકરી કરનાર જાતકોને પણ આ સમયમાં ફાયદો થઈ શકે છે, ખાસ કરી જો તમે નવી નોકરી શોધી રહ્યાં છો. આ સાથે તમને મોટી જવાબદારી સોંપવામાં આવી શકે છે. વેપારમાં સારો લાભ થઈ શકે છે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે શનિ, પૂર્વાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરતા ચોથા ભાવમાં રહેશે, જેનાથી તેને શનિ અને ગુરૂ બંનેની વિશેષ કૃપા પ્રાપ્ત થશે. આ સ્થિતિમાં તમને ભૌતિક સુખ-સુવિધાની પ્રાપ્તિ થશે. નોકરી કરનાર જાતકો માટે નવું વર્ષ ખુશીઓ લાવી શકે છે. બેરોજગારોને નોકરી મળવાની સંભાવના છે અને સાથે પ્રમોશન અને પગાર વધારાનો યોગ બની રહ્યો છે. તમારી મહેનતની પ્રશંસા થશે અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તથા સહકર્મીઓનો સહયોગ મળશે. વેપારમાં પણ તમને સરકારી પ્રોજેક્ટ્સ કે ઓર્ડર મળી શકે છે, જેનાથી તમારા કારોબારમાં વૃદ્ધિ થશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
