ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

શનિ ઉત્તરા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં કરશે પ્રવેશ, 5 રાશિનું ભાગ્ય ચમકી જશે, ધન-સંપત્તિનો થશે વરસાદ

Shani Nakshatra Gochar 2026: જ્યોતિષ ગણતરીઓ અનુસાર, શનિદેવ 20 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ઉત્તરા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ નક્ષત્ર પર શનિદેવ પોતે શાસન કરે છે, તો ચાલો જાણીએ કે આ ગોચરથી કઈ 5 રાશિઓને ફાયદો થશે.


 

Updated:Dec 24, 2025, 10:12 PM IST

મેષ રાશિ (Aries)

1/5
image

મેષ રાશિ માટે, શનિ નક્ષત્રમાં આ પરિવર્તન નાણાકીય મજબૂતી લાવશે. આ સમય દરમિયાન, શનિદેવના આશીર્વાદને કારણે, તમને લાંબા સમયથી અટકેલા ભંડોળ પ્રાપ્ત થશે. વધુમાં, કામ પર તમારી સ્થિતિ અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે, અને તમને નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે જે ભવિષ્યમાં ફાયદાકારક સાબિત થશે. વ્યવસાયમાં નાણાકીય વિસ્તરણ પણ શક્ય છે.

મિથુન રાશિ (Gemini)

2/5
image

આ સમય મિથુન રાશિના લોકો માટે ભાગ્યના દ્વાર ખોલશે. આ સમય દરમિયાન વિદેશ પ્રવાસ કરવાનું કે ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવાનું વિચારી રહેલા લોકો તેમની ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરી શકે છે. ઘરમાં શાંતિ અને ખુશીનો માહોલ રહેશે, અને તમારા પિતા કે પૂર્વજોની મિલકતમાંથી લાભ થવાની પ્રબળ શક્યતા છે. નોકરીમાં બઢતી અને સ્થળાંતર શક્ય છે.

સિંહ રાશિ (Leo)

3/5
image

ઉત્તરા ભાદ્રપદમાં શનિ, સિંહ રાશિના જાતકોને કોર્ટ કેસ અને જૂના વિવાદોમાંથી મુક્તિ અપાવશે. આ સમય વ્યવસાયિકો માટે વિસ્તરણનો છે. નવા રોકાણો કરવાથી ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમારી હિંમત અને બહાદુરી વધશે, જેનાથી તમે સૌથી પડકારજનક લક્ષ્યોને પણ પ્રાપ્ત કરી શકશો.

તુલા રાશિ (Libra)

4/5
image

તુલા રાશિને શનિની ઉચ્ચ રાશિ માનવામાં આવે છે. શનિની નક્ષત્ર પરિવર્તન સર્જનાત્મક સફળતા લાવશે. કલા, લેખન અથવા ટેકનોલોજી સાથે સંકળાયેલા લોકોને કોઈ મોટો પ્રોજેક્ટ મળી શકે છે. પ્રેમ સંબંધો વધુ ગાઢ બનશે, અને તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે.

ધન રાશિ (Sagittarius)

5/5
image

ધનુ રાશિના જાતકો માટે, શનિદેવ સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો લાવશે. 20 જાન્યુઆરી, 2026 પછી, વાહન અથવા મિલકત ખરીદવાની તકો મળશે. આવકના નવા સ્ત્રોત પણ વિકસિત થશે. જો તમે નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો 2026 ની શરૂઆત ઉત્તમ તકો લઈને આવશે.

astrologyjyotish shastraGrah gochar 2026

Trending Photos