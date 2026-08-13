/20 ઓગસ્ટે શનિનું નક્ષત્ર પરિવર્તન, આ 3 રાશિઓને રહેવું પડશે સાવધાન, અચાનક વધશે ખર્ચ!

Shani Nakshatra Gochar : 20 ઓગસ્ટના રોજ શનિ બુધ દ્વારા શાસિત નક્ષત્ર રેવતીમાં પ્રવેશ કરશે અને 9 ઓક્ટોબર સુધી આ નક્ષત્રમાં રહેશે. ત્યારે શનિનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન કઈ રાશિના લોકો માટે પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Shani Nakshatra Gochar : પંચાંગ અનુસાર, શનિ 20 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ સાંજે 7:45 વાગ્યે રેવતી નક્ષત્રના પહેલા ચરણમાં પ્રવેશ કરશે. શનિ 9 ઓક્ટોબર સુધી આ નક્ષત્રમાં રહેશે. વધુમાં શનિ હાલમાં મીન રાશિમાંથી ગોચર કરી રહ્યો છે અને 2027માં મેષમાં ગોચર શરૂ કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, શનિનું આ ગોચર ત્રણ રાશિઓ માટે મુશ્કેલી વધારી શકે છે.
મેષ રાશિના વ્યક્તિઓએ નાણાકીય બાબતોમાં ખૂબ કાળજી રાખવી જોઈએ. ઉતાવળમાં કોઈપણ કાર્ય કરવાનું ટાળો, યોગ્ય વિચાર કર્યા વિના લેવામાં આવેલા નિર્ણયો મુશ્કેલીમાં પરિણમી શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને કામના દબાણનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારે તમારા ગુસ્સા પર પણ નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર છે.
કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ નક્ષત્રમાંથી શનિનું ગોચર માનસિક તણાવ વધારી શકે છે. સંબંધોમાં કડવાશ આવી શકે છે. ગુસ્સામાં લીધેલા નિર્ણયો ખોટા સાબિત થઈ શકે છે. જો કોઈ સતત મતભેદ હોય તો તેને વાતચીત દ્વારા ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરો. મુસાફરી કરતી વખતે સાવધાની રાખો અને તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સતર્ક રહો. વધુ પડતો ખર્ચ ટાળો.
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે શનિનું ગોચર હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમારે તમારા ખર્ચાઓ પર કાબુ રાખવાની જરૂર છે. ઉતાવળમાં કોઈ નાણાકીય નિર્ણય ન લો. ક્યાંય પણ પૈસા રોકાણ કરવાનું ટાળો. કાળજીપૂર્વક વિચાર કર્યા પછી જ બીજાને પૈસા ઉધાર આપો. નાણાકીય બાબતો અંગે વિવાદ ઊભો થઈ શકે છે. વાહન ચલાવતી વખતે સાવધાની રાખો.
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