/શનિ અમાસ પર શનિનું મહાગોચર, 5 રાશિઓને મળશે જબરદસ્ત લાભ, પૈસાથી ભરાઈ જશે તિજોરી

  শনি অমাস পর শনিনু মহাগোচর, 5 রাশিওনে মলশে জবরদস্ত লাভ, পৈসাথি ভরাই জশে তিজোরী

Written ByDhaval GokaniUpdated byDhaval Gokani
Published: May 07, 2026, 10:36 AM IST|Updated: May 07, 2026, 11:00 AM IST

Shani Amavasya 2026 Lucky Rashi : શનિ અમાસ પર ગજબનો શુભ સંયોગ બની રહ્યો છે. આ વર્ષની પ્રથમ શનિ અમાસ છે અને આ દિવસે શનિની ચાલમાં મોટો ફેરફાર થઈ રહ્યો છે.

શનિ અમાસ પર શનિનું રેવતી નક્ષત્રમાં ગોચર 1/7

Shani Nakshatra Gochar 2026 Effect: વર્ષ 2026ની શનિ જયંતી વિશેષ છે. આ શનિદેવને સમર્પિત શનિવારે છે. સાથે શનિ અમાસ દરમિયાન શનિ નક્ષત્ર ગોચર કરી રેવતી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ સંયોગ 5 રાશિના જાતકોને અપાર ધન અને પ્રગતિ કરાવશે.  

શનિનું રેવતી નક્ષત્રમાં ગોચર2/7

શનિ જયંતી જેઠ મહિનાની અમાસના દિવસે મનાવવામાં આવે છે. જે 16 મે 2026ની સવારે 5.11 કલાકે શરૂ થઈ 17 મેની રાત્રે દોઢ કલાક સુધી છે. તો 17 મે 2026ના શનિ રેવતી નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. જેથી શનિ અમાસની છાયામાં જ શનિનું નક્ષત્ર પરિવર્તન થશે, જે 5 રાશિઓને ઓક્ટોબર સુધી કરિયરમાં પ્રગતિ, અવિશ્વસનીય ધનલાભ આપશે.

વૃષભ રાશિ3/7

શનિ નક્ષત્ર પરિવર્તન આ રાશિના જાતકોને શુભ ફળ આપશે. નવા સ્ત્રોતથી આવક થશે, જેનાથી તમારી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. અટવાયેલા કામ થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારી મહેનતનું ફળ પ્રમોશનના રૂપમાં મળશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે.

મિથુન રાશિ4/7

શનિનો આ સંયોગ મિથુન રાશિના જાતકોના કરિયરમાં ફેરફાર કરાવશે. પરંતુ થોડા સમયમાં મામલો ઠીક થઈ જશે. તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. આર્થિક પ્રગતિ થશે. અટવાયેલા પૈસા મળશે.

તુલા રાશિ5/7

તુલા રાશિના જાતકોને આ સમય કરિયરમાં પ્રગતિ અપાવશે. ઊંચુ પદ મળશે. વર્કપ્લેસ પર તમારો પ્રભાવ વધશે. પગારમાં વધારો થશે. નવા સંપર્ક બનશે. કારોબારમાં તેજી રહેશે. ભવિષ્ય ઉજ્જવળ છે.

વૃશ્ચિક રાશિ6/7

વૃશ્ચિક રાશિના લોકોને શનિનું નક્ષત્ર પરિવર્તન જીવનમાં નવી દિશા આપી શકે છે. ખોટા ખર્ચાથી રાહત મળશે. તમે પૈસા બચાવવા અને રોકાણ કરવામાં સફળ રહેશો. સાથે આવક પણ વધશે. જીવનમાં ખુશિઓ આવશે.

કુંભ રાશિ7/7

કુંભ રાશિના જાતકો માટે આ સમય ખુબ લાભદાયક છે. તમારી પર્સનલ અને પ્રોફેશનલ લાઇફ બંનેમાં સુધાર આવશે. બોનસ કે અટવાયેલા પૈસા પરત મળવાથી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. સુખ-સુવિધા માટે ખર્ચ કરી શકો છો. શોર્ટકટ રસ્તા લેવાથી બચો.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.

 

