બે દિવસ બાદ શનિ બદલશે ચાલ, એક મહિના સુધી આ 3 રાશિઓ માટે રેડ એલર્ટ, ડગલેને પગલે રહેવું પડશે સાવધાન
Shani Nakshatra Pad Gochar : શનિનું નક્ષત્ર પદ પરિવર્તન થવા જઈ રહ્યું છે. આ પરિવર્તનથી કેટલીક રાશિના જાતકોને નકારાત્મક અસરોનો સામનો કરવો પડી શકે છે અને ડગલેને પગલે સાવધાન રહેવું પડશે. કારણ કે આ ગોચર કારકિર્દી, નાણાકીય બાબતો અને સંબંધો પર સૌથી વધુ અસર કરી શકે છે.
Shani Nakshatra Pad Gochar : એપ્રિલ 2026માં શનિનું નક્ષત્ર પદ પરિવર્તન થવા જઈ રહ્યું છે. 17 એપ્રિલના રોજ, સાંજે 4:00 વાગ્યાની આસપાસ શનિ ઉત્તરભાદ્રપદ નક્ષત્રના ચોથા પદમાં પ્રવેશ કરશે. શનિ આખો મહિનો આ ચોક્કસ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ પરિવર્તન અનેક રાશિઓના જીવનમાં ઉતાર-ચઢાવ લાવી શકે છે. ખાસ કરીને તેમની કારકિર્દી, સ્વાસ્થ્ય અને સંબંધોને અસર થઈ શકે છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે કઈ રાશિઓને શું અસર થઈ શકે છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓએ આ સમયગાળા દરમિયાન સંયમ રાખવાની જરૂર છે. નાની નાની બાબતો પર વિવાદો વધી શકે છે, જેનાથી સંબંધોમાં કડવાશ આવી શકે છે. ઉતાવળમાં નિર્ણયો લેવા ખાસ કરીને કાનૂની અથવા વ્યવસાય સંબંધિત બાબતોમાં નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સતર્ક રહેવાની પણ સલાહ આપવામાં આવે છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે આ સમયગાળો ભાવનાત્મક રીતે થોડો ભારે સાબિત થઈ શકે છે. બિનજરૂરી ચિંતાઓ અને માનસિક તણાવ વધી શકે છે. સંબંધોમાં ઉતાવળ અથવા ગેરસમજ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. તેથી સંયમ રાખવો જરૂરી છે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે આ સમયગાળો તેમની મહેનત અને ધીરજની કસોટીનો સમય છે. તમને તમારા વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં અપેક્ષિત સ્તરનો સહકાર નહીં મળે, જે નિરાશા તરફ દોરી શકે છે. વરિષ્ઠ અને જુનિયર બંને સાથે તમારા સંબંધોમાં તકલીફ પડી શકે છે. નાણાકીય બાબતો અંગે નિર્ણય લેતી વખતે તમારે સાવધાની અને સમજદારી રાખવાની પણ જરૂર પડશે.
