નોકરીમાં પ્રમોશન, અચાનક ધનલાભ...દશેરા બાદ આ રાશિઓનો ઉગશે સુખનો સુરજ !
Shani Nakshatra Parivartan 2025 : શનિનું નક્ષત્ર ગોચર કોઈ મોટા પરિવર્તનથી ઓછું માનવામાં આવતું નથી. 3 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ શનિ પૂર્વા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. ન્યાયી શનિની આ પરિવર્તનની ઘણી રાશિઓ પર સકારાત્મક અસર પડશે.
Shani Nakshatra Parivartan 2025 : આ વર્ષે દશેરા 2 ઓક્ટોબરે ઉજવવામાં આવશે. દશેરાના બીજા જ દિવસે શનિ પોતાનું નક્ષત્ર બદલશે. એટલે કે, 3 ઓક્ટોબરે શનિ પૂર્વ ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ નક્ષત્રમાં શનિનો પ્રવેશ 27 વર્ષ પછી થશે, જે એક સંયોગથી ઓછો માનવામાં આવતો નથી. ત્યારે શનિના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી કેટલીક રાશિઓને ફાયદો થશે.
મિથુન રાશિ
શનિનું આ પરિવર્તન મિથુન રાશિના જીવનમાં સ્થિરતા લાવશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. નોકરી કરતા લોકોને પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારી મળી શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓને પણ રોકાણથી ફાયદો થશે. પારિવારિક જીવન વધુ સુમેળભર્યું બનશે અને તમને તમારા જીવનસાથી તરફથી સહયોગ મળશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે શનિના નક્ષત્ર પરિવર્તનને આશીર્વાદ માનવામાં આવે છે. અચાનક નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. કારકિર્દીની નવી તકો ખુલશે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં સફળતા મળશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહેલા યુવાનો માટે પણ આ સમય અનુકૂળ રહેશે. પ્રેમ સંબંધો મજબૂત બનશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે શનિનું આ પરિવર્તન સારા નસીબ લાવશે. વિદેશ યાત્રા અથવા લાંબા સમયથી વિલંબિત મુસાફરીની યોજનાઓ પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. તમને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તરફથી સહયોગ મળશે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં તમારી રુચિ વધશે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. પૈસા સંબંધિત સમસ્યાઓનો અંત આવશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
