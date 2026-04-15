અખાત્રીજ પહેલા શનિ બદલશે પોતાની ચાલ, આ રાશિઓનો શરૂ થશે 'સુવર્ણકાળ'; ન્યાયના દેવતા કરશે માલામાલ!
Shani Nakshtra Parivartan 2026: અક્ષય તૃતીયા એટલે કે અખાત્રીજ પહેલા શનિદેવનું નક્ષત્ર પરિવર્તન થવા જઈ રહ્યું છે, જેનાથી ઘણી રાશિઓના જીવનમાં બદલાવ જોવા મળી શકે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, આ પરિવર્તન ઘણી રાશિઓ માટે લાભદાયી સાબિત થઈ શકે છે. જાણો તેની અસર અને શનિદેવને પ્રસન્ન કરવાના સરળ ઉપાયો.
શનિ નક્ષત્ર પરિવર્તન
19 એપ્રિલે અખાત્રીજનો તહેવાર ઉજવવામાં આવશે અને તેના ઠીક 2 દિવસ પહેલા એટલે કે 17 એપ્રિલે શનિ નક્ષત્ર પરિવર્તન કરવા જઈ રહ્યા છે. આ દિવસે શનિ ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે અને 17 મે સુધી આ જ નક્ષત્રમાં રહેશે. જ્યોતિષીઓનું કહેવું છે કે, અખાત્રીજ પહેલા શનિનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન કેટલીક રાશિઓ માટે ખૂબ જ નસીબદાર માનવામાં આવે છે અને તે શુભ પરિણામો લઈને આવશે. ચાલો જાણીએ કે, શનિનું નક્ષત્ર પરિવર્તન કઈ રાશિઓ માટે લાભદાયી રહેવાનું છે.
વૃષભ રાશિ
શનિનું પદ નક્ષત્ર પરિવર્તન સકારાત્મક સંકેતો લઈને આવી શકે છે. કરિયરમાં નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. મહેનતનું ફળ મળવા લાગશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે અને અટકેલા નાણાં પરત મળી શકે છે.
મિથુન રાશિ
આ સમય તમારા માટે સંતુલન અને સફળતા લઈને આવી શકે છે. ભાગીદારીમાં લાભ થશે. નવા કોન્ટ્રાક્ટ મળી શકે છે. સંબંધોમાં સુધારો જોવા મળશે. કોઈ નવા કાર્યની શરૂઆત કરી શકો છો.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકોને ભાગ્યનો સાથ મળવાના યોગ છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામ પૂરા થઈ શકે છે. નોકરી અને બિઝનેસમાં સારી તકો મળશે. સમાજમાં માન-સન્માન વધશે.
કન્યા રાશિ
તમારા માટે આ પરિવર્તન રાહત આપનારૂં રહેશે. માનસિક તણાવ ઓછો થશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બની શકે છે. પરિવારમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે અને ખર્ચ પર નિયંત્રણ રહેશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે આ સમય કરિયર ગ્રોથનો હોઈ શકે છે. પ્રમોશન અથવા નવી નોકરીના યોગ બની રહ્યા છે. યાત્રાથી પણ લાભ મળી શકે છે.
શનિદેવને પ્રસન્ન કરવાના ઉપાયો
શનિદેવને પ્રસન્ન કરવા માટે સરસવના તેલનો દીવો પ્રગટાવો, કાળા તલ અને તેલનું દાન કરો, હનુમાન જીની પૂજા કરો, શનિદેવના મંત્રોનો જાપ કરો, કાગડાઓને ભોજન કરાવો અને તમારા કર્મોમાં સુધારો કરો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
