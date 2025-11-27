500 વર્ષ બાદ શનિનું 3 વાર નક્ષત્ર ગોચર, 2026માં આ રાશિવાળા બનશે 'રાજા-મહારાજા', બંપર લાભ ધનના ઢગલા કરાવશે!
વર્ષ 2026માં શનિ ગ્રહનું રાશિ પરિવર્તન તો નહીં થાય પરંતુ શનિ ત્રણવાર નક્ષત્ર પરિવર્તન કરશે. જેનાથી કેટલીક રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે.
મકર રાશિના જાતકો માટે શનિદેવનું નક્ષત્ર પરિવર્તન લાભકારી સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે શનિદેવ તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવ પર ભ્રમણ કરે છે. આથી આ સમય દરમિયાન તમારા સાહસ અને પરાક્રમમાં વધારો થશે. નોકરીમાં પ્રગતિ થશે અને પ્રમોશનના યોગ બનશે. વેપારમાં સારી કમાણી થઈ શકે છે. વાહન અને પ્રોપર્ટીની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. વેપારમાં કેટલાક નિર્ણયો તમારા પક્ષમાં રહી શકે છે. પ્રગતિના નવા રસ્તા પણ ખુલશે. જેનાથી બેંક બેલેન્સ વધી શકે.
શનિદેવનું નક્ષત્ર પરિવર્તન કર્ક રાશિના જાતકો માટે અનુકૂળ સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે શનિદેવ તમારી રાશિથી ભાગ્યના સ્થાન પર ભ્રમણ કરે છે. આથી આ સમય દરમિયાન તમને ભાગ્યનો સાથ મળશે. જીવનમાં સુખ અને સમૃદ્ધિ બની રહેશે. તમે સુખ સુવિધાઓમાં વધારા માટે થોડું ધન ખર્ચી શકો છો. આ સમય દરમિયાન તમે દેશ વિદેશની યાત્રા કરી શકો છો. ધાર્મિક કે માંગલિક કાર્યક્રમોમાં સામેલ થશો. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે. ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ શકે છે.
મિથુન રાશિના જાતકો માટે શનિદેવનું નક્ષત્ર પરિવર્તન લાભકારી રહી શકે છે. કારણ કે શનિદેવ તમારી રાશિથી કર્મના ભાવ પર ભ્રમણ કરે છે. આથી કામકાજમાં પ્રગતિ થશે. વેપાર ક્ષેત્રે કેટલાક નિર્ણયો તમારા પક્ષમાં રહી શકે છે. બેંક બેલેન્સ વધશે. નોકરીયાતોને ઈન્ક્રીમેન્ટ કે પ્રમોશન થઈ શકે છે. માન સન્માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થઈ શકે. ધનની બચત કરવામાં સફળ રહેશો.
