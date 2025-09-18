ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

દશેરાથી નોટોમાં આળોટશે આ લોકો, શનિનું નક્ષત્ર ગોચર 4 રાશિવાળાને બનાવશે ધનાઢ્ય, પૈસાના ઢગલા થશે!

Shani Nakshatra Parivartan 2025: શનિ દશેરા પર નક્ષત્ર પરિવર્તન કરશે. શનિ 3 ઓક્ટોબરની રાતે ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાંથી નીકળીને પૂર્વાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે અને 4 રાશિવાળાના જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફાર લાવશે. 

Updated:Sep 18, 2025, 09:49 AM IST

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિદેવને ન્યાયના દેવતા અને દંડાધિકારી ગણવામાં આવે છે. કારણ કે શનિ કર્મો પ્રમાણે ફળ આપે છે. શનિ અઢી વર્ષમાં ગોચર કરશે અને માર્ચ 2025માં શનિ ગોચર કરીને મીન રાશિમાં આવ્યા છે. આ સાથે જ વચ્ચે વચ્ચે નક્ષત્ર પરિવર્તન પણ કરે છે. આ વર્ષે 2 ઓક્ટોબરે દશેરા છે અને તેના બીજા દિવસે શનિ નક્ષત્ર ગોચર કરીને ગુરુના નક્ષત્ર પૂર્વાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જેનાથી 4 રાશિવાળાને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે.   

મિથુન રાશિ

શનિનું નક્ષત્ર પરિવર્તન મિથુન રાશિને લાભ કરાવનારું છે. આ લોકોને નોકરી વેપારમાં ઉન્નતિ થશે. પદ પ્રમોશન મળશે. અટવાયેલા પૈસા પાછા મળશે. જેનાથી તમારી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બનશે. રોકાણ કરી શકશો. 

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિવાળાને પણ શનિ લાભ કરાવશે. તમે તમારી કરિયરને  લઈને જે યોજનાઓ ઘડી રહ્યા હશો તે હવે આકાર લેવા લાગશે. વેપારમાં તેજી આવશે. સમાજમાં માન સન્માન વધશે. આર્થિક તંગી દૂર થશે. અધૂરી ઈચ્છા પૂરી થશે. ઘરમાં ખુશહાલી આવશે. 

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકોને શનિનું નક્ષત્ર ગોચર ધનલાભ કરાવી શકે છે. અચાનક અટવાયેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. પ્રોપર્ટીથી લાભ થઈ શકે છે. વિદેશથી લાભ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સફળતાનો સમય છે. 

કુંભ રાશિ

શનિ દેવ કુંભ રાશિના સ્વામી છે અને આ રાશિના જાતકો પર વિશેષ કૃપા કરે છે. 3 ઓક્ટોબરના રોજ  થઈ રહેલું શનિનું નક્ષત્ર ગોચર પણ આ જાતકોને લાભ  કરાવશે. નોકરીમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. ભાગ્યનો સાથ મળવાથી કામ પૂરા થશે. પરિવારમાં સુખ શાંતિ વધશે. 

Disclaimer:  અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

