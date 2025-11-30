ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

700 વર્ષ બાદ બનશે 3 નવપંચમ રાજયોગ, 2026માં શનિદેવ આ રાશિવાળા કરાવશે જબરદસ્ત ધનલાભ! પદ-પ્રતિષ્ઠા વધશે

વર્ષ 2026માં શનિ ગ્રહનું રાશિ પરિવર્તન તો નહીં થાય પરંતુ ત્રણવાર નક્ષત્ર ગોચર થશે. જેનાથી કેટલીક રાશિના જાતકોના સારા દિવસો શરૂ થઈ શકે છે. 

Updated:Nov 30, 2025, 06:53 PM IST

1/5
image

વૈદિક પંચાંગ મુજબ વર્ષ 2026માં અનેક નાના મોટા ગ્રહો રાશિ અને નક્ષત્ર પરિવર્તન કરશે. જેમાં કર્મફળદાતા અને ન્યાયાધીશ શનિદેવનું પણ નામ સામેલ છે. અત્રે જણાવવાનું કે શનિદેવ વરષ 2026માં આખું વર્ષ મીન રાશિમાં ભ્રમણ કરશે. શનિદેવ સૌથી પહેલા 20 જાન્યુઆરીના રોજ ઉત્તરા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે અને ત્યારબાદ 17 મેના રોજ રેવતી નક્ષત્રમાં તથા અંતમાં 9 ઓક્ટોબરના રોજ ઉત્તરા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. શનિદેવ 3વાર અન્ય ગ્રહો સાથે મળીને નવપંચમ રાજયોગ પણ બનાવશે. આવામાં કેટલીક રાશિવાળાનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. આ રાશિઓને કરિયર અને વેપારમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. સંપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે. 

વૃષભ રાશિ

2/5
image

વૃષભ રાશિના જાતકો માટે શનિદેવનું નક્ષત્ર પરિવર્તન અને રાજયોગ બનાવવું લાભકારી રહી શકે છે. કારણ કે શનિદેવ તમારી રાશિથી આવક અને લાભના સ્થાને ભ્રમણ કરી રહ્યા છે. આથી આ સમય દરમિયાન તમારી આવકમાં ખુબ વધારો થઈ શકે છે. આ સાથે જ આવકના નવા નવા સ્ત્રોત ઊભા થઈ શકે છે. કામકાજી લોકોની આર્થિક સ્થિતિમાં વધુ મુશ્કેલી જોવા નહીં મળે ઉલ્ટું અટવાયેલા પૈસા મળશે અને રોકાણ પણ લાભકારી રહેશે. આ સાથે જ તમે કારોબારના ક્ષેત્રમાં નવી યોજના બનાવી શકો છો. નવા પ્રોજેક્ટ પર કામ કરવાનું શરૂ કરી શકો છો. તેનાથી ભવિષ્યમાં મોટો લાભ થવાની શક્યતા છે. પદોન્નતિ પણ થઈ શકે છે. જેનાથી મન પ્રસન્ન રહેશે.

કુંભ રાશિ

3/5
image

શનિદેવનું 3 વખત નક્ષત્ર પરિવર્તન અને રાજયોગ બનવું એ લાભકારી રહી શકે છે. કારણ કે શનિદેવ તમારી રાશિના સ્વામી છે. તમારી રાશિથી બીજા ભાવ પર ભ્રમણ કરે છે. આથી સમયાંતરે તમને આકસ્મિક લાભ થઈ શકે છે. જો લાંબા સમયથી કોઈ દેવું હોય તો તેમાંથી છૂટકારો મળી શકે છે અને તમારા જીવનમાં સુખ સમૃદ્ધિ જળવાશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે. વાણીમાં સુધારો થશે. જેનાથી લોકો ઈમ્પ્રેસ થશે. વેપારના ક્ષત્રમાં કેટલાક નિર્ણયો તમારા પક્ષમાં રહી શકે છે. પ્રગતિના રસ્તા ખુલશે જેનાથી બેંક બેલેન્સ વધશે. 

તુલા રાશિ

4/5
image

તુલા રાશિના જાતકો માટે શનિદેવનું 3 વખત નક્ષત્ર પરિવર્તન અને રાજયોગ અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે શનિદેવ તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવ પર ભ્રમણ કરશે. આથી આ સમય દરમિયાન તમારા સાહસ અને પરાક્રમમાં વધારો થશે. કોર્ટ કચેરીના કેસોમાં વિજય મળી શકે છે. કોઈ પણ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ કે પડકારને તમે સરળતાથી પહોંચી વળશો. સફળતાના માર્ગ પર આગળ વધશો. જેના કારણે મન પ્રસન્ન રહેશે. જીવનમાં ખુશહાલી આવશે. માન સન્માનમાં વધારો અને કરિયરમાં ગ્રોથ થવાની શક્યતા છે. વિચારેલી યોજનાઓ સફળ થઈ શકે છે. ઈચ્છાઓ પૂરી થશે. 

Disclaimer:

5/5
image

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

ShanidevShani Nakshatra ParivartanRichastrologyJyotish

Trending Photos