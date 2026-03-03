30 વર્ષ બાદ શનિ બુધના નક્ષત્રમાં કરશે પ્રવેશ, આ રાશિના જાતકોને નોકરી-વ્યવસાયમાં થશે જબરદસ્ત લાભ
Shani Nakshatra Transit 2026 : જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, શનિદેવ રેવતી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છે, જે કેટલીક રાશિઓના જીવન પર સકારાત્મક અસર કરી શકે છે. આ ગોચર કારકિર્દી, રોજગાર અને વ્યવસાયની દ્રષ્ટિએ શુભ સાબિત થઈ શકે છે.
Shani Nakshatra Transit 2026 : જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, લગભગ 30 વર્ષ બાદ શનિ 17 મેના રોજ રેવતી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. બુધ રેવતી નક્ષત્રનો સ્વામી છે. બુધ અને શનિ વચ્ચે મિત્રતાભર્યો સંબંધ છે. પરિણામે શનિનું આ ગોચર ઘણી રાશિઓના જીવનમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન લાવી શકે છે.
મિથુન રાશિ
શનિનું નક્ષત્ર પરિવર્તન તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. બુધ મિથુન રાશિનો સ્વામી હોવાથી તમને તમારા કારકિર્દીમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા અવરોધોને દૂર કરવામાં મદદ કરી શકે છે. તમને તમારા વર્તમાન કાર્યસ્થળ પર નવી નોકરીની તકો અથવા પ્રમોશન પણ મળી શકે છે.
મકર રાશિ
શનિનું નક્ષત્ર પરિવર્તન તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. મકર રાશિનો સ્વામી શનિ પોતે મકર રાશિનો સંકેત છે. આનાથી તમારી કારકિર્દીમાં નવી જવાબદારીઓ આવી શકે છે. વધુમાં સરકારી અથવા વહીવટી સેવાઓ સાથે સંકળાયેલા લોકોને આ સમય દરમિયાન લાભ થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થઈ શકે છે.
કન્યા રાશિ
શનિનું નક્ષત્ર પરિવર્તન તમારા માટે સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. કન્યા રાશિ પણ બુધ દ્વારા શાસિત છે. તેથી નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને તેમના કાર્યની પ્રશંસા મળી શકે છે. લાંબા સમયથી પ્રમોશન અથવા ટ્રાન્સફરની રાહ જોઈ રહેલા લોકો સારા સમાચાર મેળવી શકે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
