લોઢાના પાયે ચાલે છે શનિ, 2026માં આ 3 રાશિવાળાએ ભયંકર મુસીબતો, પૈસાનું નુકસાન ભોગવવું પડશે, જીવન ખેદાનમેદાન થઈ શકે
ગ્રહોમાં શનિદેવનું એક અલગ જ મહત્વ છે. શનિએ 2025માં મીન રાશિમાં ગોચર કર્યું હતું. આ સાથે જ કેટલીક રાશિઓમાં તે લોઢાના પાયે ચાલી રહ્યા છે. જે આ રાશિના જાતકો માટે ખુબ કષ્ટદાયક છે.
Lohe ke paye par shani Lucky Zodiac Signs: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ શનિ સોના, ચાંદી, તાંબા અને લોઢાના પાયે ચાલે છે. 29 માર્ચ 2025ના રોજ શનિના ગોચર બાદ શનિ 3 રાશિઓમાં લોઢાના પાયે ચાલી રહ્યા છે. જે અઢી વર્ષ સુધી (શનિનાના આગામી ગોચર સુધી) આ રાશિવાળાને ખુબ કષ્ટ અને ધનહાનિ કરાવી શકે છે.
જ્યોતિષમાં શનિનો લોઢાનો પાયો શુભ ગણાતો નથી. શનિનું લોઢાના પાયે ચાલવું સંબંધિત રાશિવાળાને ખુબ કષ્ટ આપે છે. જાણો કઈ 3 રાશિવાળાને શનિ વર્ષ 2026માં પણ હેરાન પરેશાન કરી શકે છે. શનિનું આગામી ગોચર 2026માં નહીં પરંતુ 2027માં થશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિ પર શનિની સાડા સાતી ચાલે છે. આ સાથે જ મેષમાં શનિનો લોઢાનો પાયો મુશ્કેલીઓ સર્જી શકે છે. તમારે દરેક મોરચે આકરી પરીક્ષા આપવી પડી શકે. ધન હાનિના યોગ છે, સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. નાના નાના કામમાં વધુ મહેનત કરવી પડી શકે છે. કોઈ સ્વજન ખોટું બોલીને પૈસા પડાવી શકે છે. માનસિક તણાવથી ભ્રમ, ભૂલવાની બીમારી, સાંધાનો દુખાવો જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. નોકરી ધંધામાં પરેશાનીઓ થઈ શકે છે. વાહન ચલાવતી વખતે થોડી સાવધાની વર્તજો. કારણ કે દુર્ઘટનાના યોગ પણ બની રહ્યા છે. શનિના દુષ્પ્રભાવને ઘટાડવા માટે શનિ સાથે અન્ય દેવી દેવતાઓની પણ પૂજા અર્ચના કરો.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિ પર શનિની ઢૈય્યાનો સાયો છે. એમાં પણ વળી પાછો શનિનો લોઢાનો પાયો આ લોકોને નિરાશા અને નિષ્ફળતા અપાવી શકે છે. સમય સંઘર્ષપૂર્ણ રહેશે. ખુબ મુશ્કેલીઓ બાદ જ કોઈ સફળતા મળી શકે છે. નાની અમથી ભૂલ પણ મોટી સજા આપી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યા થઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં પણ ઉતાર ચડાવ આવી શકે છે. થોડું સંભાળીને રહેવાની જરૂર છે. શનિના દુષ્પ્રભાવોને રોકવા માટે શનિ સમક્ષ સરસવના તેલનો દીવો પ્રગટાવો. આ સાથે હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવાની સાથે બજરંગબલીને બુંદીના લાડું નો પ્રસાદ ધરાવો. જેનાથી શુભ ફળોની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના જાતકોને પણ શનિનો લોઢાનો પાયો અનેક ક્ષેત્રે નુકસાન કરાવી શકે છે. વિરોધીઓ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. માન હાનિ થઈ શકે. ઢૈય્યાનો પણ પ્રભાવ છે. જે તમારા ખર્ચા વધારશે. રોકાણથી હાનિ થઈ શકે છે. નોકરી ધંધામાં તમારા દ્વારા કરાયેલી મહેનતનું ફળ નહીં મળે. આવામાં તમે પરેશાન રહી શકો છો. તમારા કામનું ક્રેડિટ કોઈ બીજુ લઈ શકે છે. માતાના સ્વાસ્થ્યને લઈને પરેશાન રહી શકો છો. પરુંત ગુરુ બૃહસ્પતિની કૃપાથી તમારું જીવન સુખમય રહી શકે છે. ધન સંપત્તિની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.
Disclaimer:
અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
