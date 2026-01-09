Shani Sade Sati: મેષથી લઈ મીન સુધીની રાશિઓ પર ક્યારે શરુ થશે શનિની પનોતી આ રહ્યું લિસ્ટ, જોઈ લો તમારો વારો ક્યારે આવશે
Shani Sade Sati: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં શનિદેવના ગોચરને વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવે છે. શનિના રાશિ પરિવર્તનથી દરેક વ્યક્તિના જીવન પર અસર થાય છે કારણ કે શનિના ગોચર સાથે કોઈ રાશિ પર સાડાસાતી શરૂ થાય છે તો કોઈ રાશિ પર ઢૈયા શરૂ થાય છે.. શનિ અઢી વર્ષ સુધી એક રાશિમાં રહે છે. એટલે કે દરેક રાશિ પર ઢૈયા અને સાડા સાતી પણ આવે જ છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કઈ રાશિ પર શનિની પનોતી ક્યારથી શરૂ થશે ?
મેષ રાશિ
મેષ રાશિ પર શનિની સાડાસાતીનો પ્રભાવ 29 માર્ચ 2025 થી શરૂ છે અને તે 31 મે 2032 સુધી રહેશે. જ્યારે ઢૈયા 13 જુલાઈ 2034 થી શરૂ થશે અને 27 ઓગસ્ટ 2036 સુધી ચાલશે.
વૃષભ રાશિ
શનિની સાડાસાતી 3 જૂન 2027 થી શરૂ થશે અને 13 જુલાઈ 2034 સુધી ચાલશે. જ્યારે ઢૈયા 27 ઓગસ્ટ 2036 થી શરૂ થશે અને ઓક્ટોબર 2038 સુધી ચાલશે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિ પર શનિની સાડાસાતી 8 ઓગસ્ટ 2029 થી શરૂ થશે અને 27 ઓગસ્ટ 2036 સુધી ચાલશે જ્યારે ઢૈયા 22 ઓક્ટોબર 2038 થી શરૂ થશે અને 29 જાન્યુઆરી 2041 સુધી ચાલશે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિ પર સાડા સાતી 31 મે 2032 થી શરૂ થશે અને 22 ઓક્ટોબર 2038 સુધી ચાલશે. જ્યારે ઢૈયા 29 જાન્યુઆરી 2041 થી શરૂ થશે અને 12 ડિસેમ્બર 2043 સુધી ચાલશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિ માટે સાડાસાતીનો પ્રભાવ 13 જુલાઈ 2034 થી શરુ થશે અને 29 જાન્યુઆરી 2041 સુધી ચાલશે. જ્યારે ઢૈયા 12 ડિસેમ્બર 2043 થી શરુ થઈ 8 ડિસેમ્બર 2046 સુધી ચાલશે.
કન્યા રાશિ
શનિની સાડાસાતી 27 ઓગસ્ટ 2036 થી શરુ થશે અને 12 ડિસેમ્બર 2043 સુધી ચાલશે. જ્યારે ઢૈયા 3 જૂન 2027 થી શરુ થઈ 8 ઓગસ્ટ 2029 સુધી ચાલશે.
તુલા રાશિ
શનિની સાડાસાતી 22 ઓક્ટોબર 2038 થી શરુ થશે અને 8 ડિસેમ્બર 2046 સુધી ચાલશે અને ઢૈયા 8 ઓગસ્ટ 2029 થી શરુ થઈ 31 મે 2033 સુધી ચાલશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
શનિની સાડાસાતી 28 જાન્યુઆરી 2041 થી શરુ થશે અને 3 ડિસેમ્બર 2049 સુધી ચાલશે. ઢૈયાનો પ્રભાવ 31 મે 2032 થી શરુ થશે અને 13 જુલાઈ 2034 સુધી રહેશે.
ધન રાશિ
શનિની સાડાસાતી 12 ડિસેમ્બર 2043 થી શરુ થશે અને 3 ડિસેમ્બર 2049 સુધી ચાલશે. જ્યારે ઢૈયા 13 જુલાઈ 2034 થી શરુ થઈ 2036 સુધી ચાલશે. હાલ પણ આ રાશિ પર ઢૈયા ચાલે છે જેનો પ્રભાવ 3 જૂન 2027 સુધી રહેશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિની સાડાસાતી 2025 માં પુરી થઈ છે. આ રાશિ પર ઢૈયા 3 જૂન 2027 થી શરુ થશે અને 8 ઓગસ્ટ 2029 સુધી ચાલશે. જ્યારે બીજી ઢૈયા 27 ઓગસ્ટ 2036 થી શરુ થઈ 22 ઓક્ટોબર 2038 સુધી ચાલશે.
કુંભ રાશિ
શનિની સાડાસાતી કુંભ રાશિ પર ચાલી રહી છે જે 3 જૂન 2027 માં પૂર્ણ થશે. અને ઢૈયા 8 ઓગસ્ટ 2029 થી શરુ થશે જે 2032 સુધી ચાલશે.
મીન રાશિ
મીન રાશિ પર સાડાસાતી 8 ઓગસ્ટ 2029 સુધી ચાલશે. જ્યારે ઢૈયા 31 મે 2032 થી 13 જુલાઈ 2034 સુધી ચાલશે.
Trending Photos