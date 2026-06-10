/Shani Gochar: શનિના રેવતી નક્ષત્રના બીજા ચરણમાં પ્રવેશથી 4 રાશિઓ પર થશે ધનવર્ષા, મુશ્કેલીઓ થશે દૂર અને કમાણીના માર્ગો ખુલશે!

Shani Nakshatra Transit 2026: શનિ ગ્રહ બુધના રેવતી નક્ષત્રમાં ભ્રમણ કરી રહ્યો છે. 2 જુલાઈએ રેવતી નક્ષત્રના બીજા ચરણમાં શનિનો પ્રવેશ થવાનો છે, જેનાથી 4 રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ મળી શકે છે.
ન્યાય અને કર્મફળના દાતા શનિ ગ્રહ હાલમાં મીન રાશિમાં રહીને બુધના રેવતી નક્ષત્રમાં ભ્રમણ કરી રહ્યા છે. આગામી 2 જુલાઈ 2026 ગુરુવારના રોજ સવારે 08:22 વાગ્યે શનિ રેવતી નક્ષત્રના બીજા ચરણમાં પ્રવેશ કરશે. આ ચરણમાં શનિનું ભ્રમણ 8 ઓગસ્ટ સુધી રહેશે. નોંધનીય છે કે, રેવતી નક્ષત્રના બીજા ચરણ પર શનિ ગ્રહનો પ્રભાવ હોય છે. આવી સ્થિતિમાં આ ચરણમાં શનિનો પ્રવેશ 4 રાશિના જાતકોને સકારાત્મક રીતે પ્રભાવિત કરી શકે છે. ચાલો જાણીએ આ 4 રાશિઓ કઈ છે.
શનિના રેવતી નક્ષત્રના બીજા ચરણમાં પ્રવેશ કરવાથી મિથુન રાશિના જાતકો માટે સારા સમયની શરૂઆત થશે. માતા સાથે સમય વિતાવશો. મન એકાગ્ર રહેશે. નોકરીમાં પ્રમોશન મળી શકે છે. વેપાર સાથે જોડાયેલા મોટા નિર્ણયો લઈ શકશો. કોઈ જૂની બીમારીમાંથી બહાર આવવાનો માર્ગ ખુલી શકે છે.
કર્ક રાશિના જાતકો શનિના આ નક્ષત્ર ગોચરથી અનેક લાભ મેળવી શકશે. જાતકોને ભાગ્યનો પૂરો સાથ મળશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે, જેનાથી આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત બનશે. ચિંતાઓનો અંત આવશે અને મન શાંત રહેશે. અટકેલા કામો પૂરા થશે અને મહેનતનું પૂરેપૂરું ફળ મળશે.
કન્યા રાશિના જાતકો માટે શનિનું આ ગોચર મોટી સફળતાઓ લઈને આવશે. નોકરીમાં કરેલી મહેનતનું સંપૂર્ણ ફળ મળશે અને સંઘર્ષનો અંત આવશે. પ્રગતિ ઝડપથી થશે અને લોકો તમારા વ્યક્તિત્વથી પ્રભાવિત થશે. મન પ્રસન્ન રહેશે અને પરિવારનો પૂરો સહયોગ મળશે.
શનિનું રેવતી નક્ષત્રના બીજા ચરણમાં ગોચર કરવું કુંભ રાશિના જાતકો માટે શુભ અને ફળદાયી સાબિત થશે. મગજમાંથી નકારાત્મક વિચારો દૂર થશે અને તમે જીવનમાં આગળ વધશો. અચલ સંપત્તિ જેમ કે જમીન અથવા મકાન ખરીદી શકો છો. ખર્ચમાં ઘટાડો થશે અને કોઈ જૂના મિત્ર સાથે મુલાકાત થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)