Shadashtak Yog 2025: શુક્ર શનિનો ષડાષ્ટક યોગ 5 રાશિઓ માટે ખોલશે કુબેરનો ખજાનો, અખૂટ સંપત્તિના બનશે માલિક
Shukra Shani Shadashtak Yog 2025: જ્યોતિષ ગણના અનુસાર 3 નવેમ્બરથી શુક્ર અને શનિ વચ્ચે ષડાષ્ટક દ્રષ્ટિ યોગ સર્જાયો છે. આ યોગ દુર્લભ અને પ્રભાવશાળી હોય છે. તે જીવનના અલગ અલગ ક્ષેત્રોને પ્રભાવિત કરી શકે છે. શુક્ર અને શનિ એકબીજાથી 150 ડિગ્રી પર હશે. આ યોગથી 5 રાશિના લોકોને વિશેષ લાભ મળી શકે છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિનો સ્વામી શુક્ર છે તેથી આ રાશિના લોકો માટે ષડાષ્ટક યોગ અત્યંત ફળદાયક સાબિત થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં નવી સફળતાઓ મળશે, આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. અવિવાહિત લોકોના લગ્ન નક્કી થઈ શકે છે. રોકાણ કરવાથી સારું રિટર્ન મળી શકે છે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના લોકો માટે આ સમય પ્રગતિ કરાવનાર સાબિત થશે. શનિની દ્રષ્ટિથી આ રાશિના લોકોનું સુખ સૌભાગ્ય વધશે. કરિયર ઊંચાઈ સુધી પહોંચશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામ પુરા થશે. કરિયરમાં સ્થિરતા આવશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના લોકો માટે આ યોગ આર્થિક લાભ કરાવનાર અને પારિવારિક સુખ વધારનાર સાબિત થશે. જૂના વિવાદનું સમાધાન થશે. સંપત્તિ સંબંધિત લાભ થઈ શકે છે. વેપારનો વિસ્તાર થશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિનો સ્વામી ગ્રહ શનિ છે. શનિ શુક્રનો ષડાષ્ટક યોગ આ રાશિઓને વિશેષ લાભ કરાવશે. આ સમય દરમિયાન કર્મફળ સ્વરુપ સફળતા મળશે. નોકરી કરતા લોકોને પ્રમોશન મળી શકે છે. પરિવારમાં ખુશીઓ આવશે, સમાજમાં માન સન્માન વધશે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના લોકોનો ભાગ્યોદય થશે. વિદેશ સંબંધિત કાર્યોમાં સફળતા મળશે. અટકેલા કામ પુરા થશે. અચાનક ધન લાભ થવાની સંભાવના, આ સમય વિદ્યાર્થીઓ માટે સફળતાનો છે. પ્રેમ સંબંધોમાં મધુરતા આવશે.
Trending Photos