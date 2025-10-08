શનિ-શુક્રનો શક્તિશાળી રાજયોગ, 72 કલાક બાદ આ રાશિવાળાને બંપર આકસ્મિક ધનલાભના યોગ
વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ 11 ઓક્ટોબરના રોજ બપોરે 4.38 કલાકે શનિ અને શુક્ર એક બીજાથી 180 ડિગ્રી પર હશે જેનાથી પ્રતિયુતિ યોગ બનશે. શનિ શુક્રનું આમને સામને આવવું એ કેટલીક રાશિઓને ફાયદો કરાવી શકે છે. હાલ શુક્ર પોતાની નીચ રાશિ કન્યામાં બિરાજમાન છે.
વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ શનિ ગ્રહનું રાશિ પરિવર્તન એક ખાસ ખગોળીય ઘટના ગણાય છે. શનિ નવગ્રહોમાં સૌથી ધીમી ગતિથી ચાલે છે અને એક રાશિમાં લગભગ અઢી વર્ષ સુધી રહે છે. જેના કારણે તેનો પ્રભાવ લાંબા ગાળાનો અને ગાઢ હોય છે. હાલ શનિ મીન રાશિમાં વક્રી અવસ્થામાં ગોચર કરે છે. આ દરમિયાન શનિ કોઈ અન્ય ગ્રહ સાથે યુતિ કરે છે કે તેના પર દ્રષ્ટિ નાખે છે તો વિશેષ યોગ સર્જાય છે. જેનો પ્રભાવ અલગ અલગ રીતે જોવા મળે છે. 11 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ શનિનો શુક્ર સાથે પ્રતિયુતિ યોગ બની રહ્યો છે. આ વિશેષ યોગ એક શુભ ફળદાયક સ્થિતિનું નિર્માણ કરે છે. જેની અસર કેટલીક રાશિના જાતકોના જીવનમાં સકારાત્મક રીતે જોવા મળી શકે છે. શનિ શુક્રના પ્રતિયુતિ યોગથી કઈ રાશિઓને લાભ થશે તે જાણો.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે શનિ અને શુક્રનો પ્રતિયુતિ યોગ અનેક રીતે લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. આ સંયોગ જીવનના વિવિધ પહેલુઓમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવી શકે છે. વક્રી શનિ હાલ લગ્ન ભાવમાં સ્થિત છે જેનાથી જાતકોને પોતાના પ્રયત્નોમાં સફળતા અને લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી જટિલ સમસ્યાના સમાધાન મળવાનો સંકેત છે. આ યોગના પ્રભાવથી તમે શારીરિક રીતે ઉર્જાવાન અને માનસિક રીતે શાંત તથા સંતુષ્ટ મહેસૂસ કરશો. આત્મવિશ્વાસ વધશે અને મન પ્રસન્ન રહેશે. સમાજમાં માન સન્માન વધશે અને કાર્યક્ષેત્રમાં ઉતાવળ કરવાથી બચો. કારણ કે સમજ્યા વિચાર્યા વગર કરાયેલો નિર્ણય તમારા માટે નુકસાનકારક રહી શકે છે. સંયમ અને સુઝબુઝથી કામ કરશો તો આ સમય તમારા માટે ઉપલબ્ધિઓ લઈને આવી શકે છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે શુક્ર શનિનો આ યોગ અનેક ક્ષેત્રોમાં શુભ પરિણામ આપી શકે છે. આ યોગના પ્રભાવથી લાંબા સમયથી ચાલતી પરેશાનીઓનું સમાધાન મળવાના સંકેત છે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓમાં પણ સુધાર જોવા મળી શકે છે. જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફાર આવશે જેનાથી કૌટુંબિક વાતાવરણ સુખદ રહેશે. કરિયરમાં નવી તકો મળી શકે છે જેનાથી નોકરીમાં પદોન્નતિ અને પ્રગતિના યોગ છે. વેપાર કરતા જાતકોને લાભ મળવાની શક્યતા છે. જૂના અટકેલા ઓર્ડર પૂરા થઈને સારો નફો કરાવી શકે છે. જેનાથી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે શુક્ર શનિની પ્રતિયુતિ અનેક રીતે મહત્વની રહી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામ પૂરા થઈ શકે છે. જે કામમાં લાંબા સમયથી મહેનત કરતા હશો તેમાં સફળતા મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. જૂની બીમારીમાં હવે આરામ મળી શકે છે. કુવારા લોકોને માંગા આવી શકે છે. દાંપત્ય જીવનમાં ચાલતી મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ શકે છે.
Disclaimer:
અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
