365 દિવસ બાદ સૂર્ય-શનિ બનાવશે અદ્ભુત યોગ, નોકરી-બિઝનેસમાં પ્રગતિ, ધનલાભનો પ્રબળ યોગ
Panchank Yog 2026: નવા વર્ષ 2026ના પ્રથમ મહિના જાન્યુઆરીમાં પિતા-પુત્ર એટલે કે સૂર્ય-શનિ એકબીજાથી 72 ડિગ્રી પર હશે, જેનાથી પંચાંક યોગનું નિર્માણ થશે. તેવામાં ત્રણ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ મળી શકે છે.
પંચાંક યોગ
વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં નવગ્રહમાં ઘણા મોટા-મોટા રાજયોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. નવગ્રહમાં સૌથી વધુ પ્રભાવશાળી ગ્રહ શનિની વાત કરીએ તો તે મીન રાશિમાં બિરાજમાન હશે. આ રાશિમાં જૂન 2027 સુધી રહેશે. તેવામાં કોઈને કોઈ ગ્રહની સાથે યુતિ કે પછી દ્રષ્ટિ પડતી રહેશે. તેવામાં નવા વર્ષે શનિ સૂર્યની સાથે સંયોગ કરી પંચાંક નામના યોગનું નિર્માણ કરશે. જાન્યુઆરી મહિનાની શરૂઆતમાં સૂર્ય ધન રાશિમાં બિરાજમાન હશે. ગ્રહોના રાજા સૂર્ય અને કર્મફળ દાતા શનિ પિતા-પુત્ર હોવા છતાં એકબીજાથી શત્રુતાનો ભાવ રાખે છે. પરંતુ આ બંને ગ્રહોના સંયોગથી કેટલાક જાતકોને વિશેષ લાભ મળી શકે છે. આ વિશ્લેષણ ચંદ્ર રાશિના આધારે કરવામાં આવી રહ્યું છે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર 4 જાન્યુઆરીએ રાત્રે 11 કલાક 38 મિનિટ પરસૂર્ય અને શનિ એકબીજાથી 72 ડિગ્રી પર હશે, જેનાથી પંચાંક યોગનું નિર્માણ થશે. આ સમયગાળામાં કર્મફળ દાતા શનિ મીન રાશિ અને સૂર્ય ધન રાશિમાં બિરાજમાન હશે.
ધન રાશિ
આ રાશિના જાતકો માટે શનિ-સૂર્યનો પંચાંક યોગ શુભ સંકેત લાવી રહ્યો છે. સૂર્યના લગ્ન ભાવમાં અને શનિના ચોથા ભાવમાં સ્થિત હોવાથી ભાગ્ય સતત તમને સાથ આપશે. કરિયરમાં પ્રગતિની તક વધશે અને નોકરી કરનાર જાતકોને વિશેષ લાભ મળવાની સંભાવના છે. તમે તમારા વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સામે તમારી વાત આત્મવિશ્વાસથી રાખી શકશો અને તમારા લક્ષ્ય તરફ આગળ વધશો. ભાગીદારીમાં ચાલતા વ્યવસાયમાં સારો લાભ મળી શકે છે. લગ્ન જીવન અને પ્રેમ સંબંધમાં મધુરતા અને તાલમેલ વધશે. જીવનસાથી કે પાર્ટનર સાથે પસાર કરેલો સમય તમારા સંબંધને વધુ મજબૂત બનાવશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે શનિ-સૂર્યનો પંચાંક યોગ ઘણી દ્રષ્ટિએ ખાસ રહેશે. આ રાશિના ત્રીજા ભાવમાં શનિ અને બારમાં ભાવમાં સૂર્ય બિરાજમાન હશે. તેવામાં આ રાશિના જાતકો માટે પંચાંક યોગ અનુકૂળ રહી શકે છે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં તમારે યાત્રાઓ કરવી પડી શકે છે. પરંતુ તેનાથી તમને સારો અનુભવ, શીખની સાથે નવી તક મળી શકે છે. વ્યાવસાયના મામલામાં કેટલાક પડકાર સામે આવે, પરંતુ આ સ્થિતિ તમને સારી રણનીતિ બનાવવા અને ભવિષ્ય માટે મજબૂત પાયો નાખવામાં મદદ કરશે. દ્રઢતા અને નિરંતરતાથી તમે લક્ષ્ય સુધી જરૂર પહોંચશો. નાણાકીય રૂપથી કોઈ અવિશ્વસનીય સ્ત્રોત કે સટ્ટાથી લાભ મળવાનો સંકેત છે. તેવામાં તમારી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે અને નાણાની બચત કરવામાં સફળ રહેશો. વ્યક્તિગત જીવનની વાત કરીએ તો જીવનસાથી સાથે ખુલીને વાતચીત કરશો. તમારા સંબંધમાં મિઠાસ બની રહેશે અને સંબંધ મજબૂત થશે. સ્વાસ્થ્ય સારૂ રહેવાનું છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે આ સમય અનુકૂળ રહેશે. આ રાશિના લગ્ન ભાવમાં શનિ અને અગિયારમાં ભાવમાં સૂર્ય બિરાજમાન રહેશે. આ સમયગાળામાં શનિ બાલ્યાવસ્થામાં રહેશે. જેના કારણે તે ફળ આપવામાં અસમર્થ રહેશે. તેવામાં સૂર્યનો વધુ પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે. આ રાશિના અગિયારમાં ભાવમાં સૂર્ય હોવાથી ખુબ ફળ મળશે. તમારા દ્વારા કરવામાં આવતા પ્રયાસોથી સફળતા મળશે. નવી સિદ્ધિ મળી શકે છે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં લાભ મળી શકે છે. નવી નોકરીની તક મળી શકે છે. વેપારમાં લાભ થશે. આવકમાં ઝડપથી વધારો થશે. તમારૂ સ્વાસ્થ્ય પણ સારૂ રહેશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
