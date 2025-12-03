4 દિવસ બાદ આ જાતકોના ભાગ્યના બંધ તાળા ખુલી જશે, શનિ-સૂર્ય બનાવશે અદ્ભુત યોગ, થશે પૈસાનો વરસાદ
Shani Rurya Shatank Yog 2025: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર 7 ડિસેમ્બરે સૂર્ય અને શનિ એકબીજાથી 100 ડિગ્રી પર હશે, જેનાથી શતાંક યોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. તેવામાં ત્રણ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ મળી શકે છે.
Shatank Yog 2025: વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર દંડાધિકારી શનિ સૌથી ધીમી ગતિથી ચાલનાર ગ્રહ માનવામાં આવે છે, તેથી તેનો પ્રભાવ કોઈપણ રાશિમાં લાંબા સમય સુધી રહે છે. વર્તમાનમાં શનિ મીન રાશિમાં માર્ગી થયા છે, જેના કારણે તે સમય-સમય પર વિવિધ ગ્રહોની સાથે યુતિ બનાવશે. હવે શનિ અને સૂર્યના વિશેષ સંયોગથી શતાંક યોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. 7 ડિસેમ્બરે સૂર્ય અને શનિ એકબીજાથી 100 ડિગ્રી પર હશે, જેના પરિણામસ્વરૂપ સેંનટાઇલ કે શતાંક યોગનું નિર્માણ થશે. આ શુભ યોગના પ્રભાવથી ત્રણ રાશિઓને લાભ મળવાનો છે. આ વિશ્લેષણ ચંદ્ર રાશિના આધારે કરવામાં આવી રહ્યું છે. જાણો સૂર્ય-શનિના શતાંક યોગથી કયા જાતકોને લાભ થશે.
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર પિતા-પુત્ર હોવા છતાં સૂર્ય-શનિ એકબીજા સાથે શત્રુતાનો ભાવ રાખે છે. 7 ડિસેમ્બરે શનિ મીન રાશિમાં બિરાજમાન રહેશે, પરંતુ તેમનું અંશ બળ ઘણું હશે. તે 0-6 અંશ બળ વચ્ચે હશે. તેવામાં શનિનો પ્રભાવ દરેક રાશિના જાતકોના જીવનમાં ઓછો જોવા મળશે. તેવામાં વૃશ્ચિક રાશિમાં બિરાજમાન સૂર્યની સાથે બનેલો શતાંક યોગ કેટલાક જાતકોનું ભાગ્ય ચમકાવી શકે છે. આવો જાણીએ આ યોગથી કયા જાતકોને લાભ થશે.
કુંભ રાશિ
આ રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય-શનિનો શતાંક યોગ ખાસ રહેશે. આ રાશિના બીજા ભાવમાં શનિ અને દશમ ભાવમાં સૂર્ય બિરાજમાન છે. તેવામાં આ રાશિના જાતકો અચાનક ધનલાભની સાથે પૈસાની બચત કરવામાં સફળ થશે. આ સાથે કરિયરના ક્ષેત્રમાં લાભ મળી શકે છે. પ્રમોશનની સાથે તમારા કામની પ્રશંસા થશે. નેતૃત્વ ક્ષમતામાં વધારો થઈ શકે છે. બેંક બેલેન્સમાં પણ ઝડપથી વધારો થશે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર જોવા મળશે. શનિ તમારી વાણીને પ્રભાવશાળી બનાવશે. તેવામાં તમે તમારી વાત કહેવામાં સફળ થશો. લોકો તમારી વાત માનશે અને સન્માન કરશે. ભૌતિક સુખમાં ઝડપથી વધારો થઈ શકે છે. રાજનીતિ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા જાતકોને માન-સન્માનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. માનસિક તણાવથી મુક્તિ મળશે. તમારી ઘણી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થઈ શકે છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે શતાંક યોગ અનુકૂળ પ્રભાવ પાડી શકે છે. આ રાશિના લગ્ન ભાવમાં શનિ અને નવમ ભાવમાં સૂર્ય બિરાજમાન છે. તેવામાં આ રાશિના જાતકોને ભાગ્યનો સાથ મળી શકે છે. લાંબા અંતરની યાત્રા કરવી પડી શકે છે. તમને સફળતા હાસિલ થઈ શકે છે. આધ્યાત્મ તરફ ઝુકાવ રહેશે અને ધાર્મિક કાર્યોમાં સામેલ થશો. જે વિદ્યાર્થી વિદેશમાં અભ્યાસ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે તેને સફળતા મળી શકે છે. પિતા અને ગુરૂનો સહયોગ મળશે, જેનાથી તમે તમારૂ લક્ષ્ય હાસિલ કરવામાં સફળ થઈ શકો છો. પિતાનું સ્વાસ્થ્ય સારૂ રહેશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
આ રાશિના જાતકો માટે શકાંત યોગ ભાગ્ય ચમકાવી શકે છે. આ રાશિના પંચમ ભાવમાં શનિ અને લગ્ન ભાવમાં સૂર્ય બિરાજમાન છે. તેવામાં આ રાશિના જાતકોને વેપાર, શિક્ષણ અને આર્થિક સ્થિતિના ક્ષેત્રમાં લાભ થઈ શકે છે. જીવનમાં ખુશીઓનું આગમન થશે. આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં તમારા દ્વારા કરવામાં આવી રહેલી મહેનતનું ફળ મળી શકે છે. લગ્ન જીવન સારૂ રહેશે. નોકરી કરતા જાતકો માટે સમય લાભકારી રહેશે. પ્રમોશન સાથે પગાર વધારો અને બોનસ મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારૂ રહેશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
