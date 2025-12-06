2026માં આ 3 રાશિમાં અત્યંત શુભ એવા તાંબાના પાયે ચાલશે શનિ, માંગ્યા વગર મળશે બધુ, અપાર ધનલાભ કરાવશે!
શનિ 28 નવેમ્બરે મીન રાશિમાં માર્ગી થઈ ગયા છે. નવા વર્ષ 2026ના પૂર્વાર્ધ સુધી શનિ મીન રાશિમાં માર્ગી રહેશે. આવામાં કેટલીક રાશિના જાતકો પર શનિનો તાંબાનો પાયો પ્રભાવી રહેશે. શનિના તાંબાના પાયાને જ્યોતિષમાં ખુબ શુભ માનવામાં આવે છે.
હાલ શનિ મીન રાશિમાં માર્ગી છે અને 26 જુલાઈ 2026 સુધી માર્ગી અવસ્થામાં જ રહેશે. એટલે કે 2026માં અડધા કરતા વધુ સમય શનિની સીધી ચાલ રહેશે. એક ખાસ વાત એ છે કે 2025ની જેમ 2026માં પણ શનિ કેટલીક રાશિમાં તાંબા પાયે હશે. શનિએ માર્ચ 2025માં મીન રાશિમાં ગોચર કર્યું ત્યારે કેટલીક રાશિમાં તાંબાના પાયે આવ્યા હતા. જાણો 2026માં તાંબા પાયા પર રહીને શનિ કઈ રાશિના જાતકોને લાભ કરાવશે.
મિથુન રાશિ
2026માં મિથુન રાશિના જાતકોને કાર્ય અને વ્યવસાયમાં તેજી જોવા મળી શકે છે. નવો વેપાર શરૂ કરવા ઈચ્છતા લોકોને સારો લાભ મળી શકે છે. વેપાર કરતા લોકોની આવકમાં વધારો થશે. નોકરીયાતોને પ્રમોશન શક્ય છે. આવકમાં પણ વધારો થશે. રોકાણની દ્રષ્ટિએ પણ આ સમયગાળો ફાયદાકારક રહી શકે છે.
કન્યા રાશિ
નોકરીયાતો માટે નવી કરિયર વિકલ્પ મળશે. માંગ્યા વગર દરેક ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે છે. કન્યા રાશિના જાતકોને સંતાન સંબંધિત કોઈ સુખદ સમાચાર મળી શકે છે. કાનૂની મામલાઓમાં સફળતા મળી શકે. પરિણીત લોકોનું દાંપત્ય જીવન સુખી રહેશે અને કુંવારા લોકોને લગ્નનો પ્રસ્તાવ આવી શકે છે. ઘર પરિવારમાં માંગલિક કાર્યોનું આયોજન થઈ શકે છે.
મકર રાશિ
2026માં મકર રાશિના જાતકોનું બેંક બેલેન્સ વધી શકે છે. તમારું સાહસ અને આત્મવિશ્વાસ વધશે. તમે દરેક સ્થિતિનો ડટીને સામનો કરવામાં સક્ષમ રહેશો. મોટા નિર્ણયો લાભકારી અને યોગ્ય સાબિત થઈ શકે છે. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે અને કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા પ્રયત્નોની પ્રશંસા થશે. આ સમય દરમિયાન તમે નવું વાહન કે સંપત્તિ ખરીદવાનું વિચારી શકો છો.
શનિનો તાંબાનો પાયો કેવી રીતે નિર્ધારિત થાય
જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ શનિનો તાંબાનો પાયો ગચર સમયના ચંદ્રમાની સ્થિતિના આધારે નક્કી થાય છે. શનિના રાશિ પરિવર્તનના સમયે તમારી ચંદ્ર રાશિથી શનિના 3, 7 અને 10માં ભાવમાં હોવા પર તાંબાનો પાયો ગણાય છે. જ્યોતિષમાં તાંબાનો પાયો અત્યંત શુભ ગણવામાં આવે છે જે પ્રગતિ અને સુખ સમૃદ્ધિ લાવે છે.
