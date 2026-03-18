બહુ જલદી શનિ થશે વધુ શક્તિશાળી, 3 રાશિના જાતકોને હાથ લાગશે બંપર ખજાનો, પણ એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું
શનિદેવ ન્યાયના દેવતા, કર્મફળના દાતા ગણાય છે. તેઓ કર્મો પ્રમાણે જાતકોને ફળ આપે છે. મહેનત, સંઘર્ષ, ન્યાય અને ધૈર્ય, જવાબદારીના કારક ગ્રહ છે. શનિની નબલી સ્થિતિ વ્યક્તિને પડકારો અને વિલંબનો સામનો કરાવે છે જ્યારે મજબૂત હોય તો જીવનમાં સફળતા આપે છે. શનિની ઉદય અને અસ્ત અવસ્થા એટલે શું અને શનિના ઉદય થવાથી કોને ફાયદો થઈ શકે છે તે ખાસ જાણો.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિની ગણતરી શક્તિશાળી ગ્રહોમાં થાય છે. શનિની ચાલમાં ફેરફાર તમામ રાશિઓ પર અસર પાડે છે. સમયાંતરે શનિ ઉદય અને અસ્ત પણ થાય છે. પંચાંગ મુજબ શનિ 17 એપ્રિલ 2026ના રોજ મીન રાશિમાં ઉદય અવસ્થામાં આવશે. શનિનું ઉદય થવું આમ તો એક ખગોળીય ઘટના છે. કારણ કે જ્યારે તે અસ્તમાંથી ઉદય થાય ત્યારે તેની શક્તિ અને પ્રભાવ બંને વધે છે. આવામાં શનિનું ઉદય થવું એ તમામ રાશિઓ પર અસર પાડી શકે છે. પરંતુ કેટલીક રાશિઓ એવી છે જેમને ખુબ લાભ થઈ શકે છે. કરિયર અને વેપારમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે.
શનિનું ઉદય થવું એટલે શું
વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ જ્યારે કોઈ ગ્રહ સૂર્યની વધુ નજીક હોવાથી દેખાતો બંધ થાય ત્યારે અસ્ત થયો એમ કહેવાય છે અને તે પોતાની શક્તિનું પૂરેપૂરું ફળ આપી શકતો નથી. પછી તે સારું હોય કે ખરાબ. જેને ગ્રહની અસ્થ અવસ્થા કહેવાય. જ્યારે ગ્રહ સૂર્યથી દૂર થઈને ફરીથી દેખાતો થાય ત્યારે તે ગ્રહ ઉદય અવસ્થામાં આવ્યો એવું કહેવાય છે. શનિ ઉદય થઈ રહ્યા છે એટલે તેમનો પ્રભાવ અને શક્તિ બંને વધશે અને ધાર્યું ફળ આપી શકશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના સ્વામી શનિ પોતે છે. આથી શનિનો ઉદય આ રાશિના જાતકો માટે ખુબ ફાયદાકારક રહી શકે છે. કરિયરમાં સ્થિરતા આવશે અને લાંબા સમયથી અટકેલા કામો પાર પડે તેવા એંધાણ છે. નોકરી કે પ્રમોશનના યોગ છે. વેપારીઓને પણ સારો નફો થઈ શકે. ભાઈ બહેનોનો સાથ મળશે. જો કે એક વાત ખાસ ધ્યાન રાખવી કે કાર્યસ્થળે વધુ મહેનત કરવી પડી શકે. વાતચીતમાં ઉગ્રતા આવે એટલે ક્રોધ પર કાબૂ રાખવો.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે આ સમય આર્થિક દ્રષ્ટિએ ખુબ સારો રહી શકે છે. કારણ કે શનિદેવ તમારી રાશિથી આવક અને લાભના સ્થાને ઉદિત થવા જઈ રહ્યા છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઊભા થશે અને રોકાણથી સારા લાભ મળવાના સંકેત છે. જો કે રોકાણ કરતી વખતે ધ્યાન રાખવું. કાર્યસ્થળે મહેનતની પ્રશંસા થશે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. કોર્ટ કચેરીના મામલે સફળતા મળી શકે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે પણ આ સમય કરિયર અને વેપારમાં ગ્રોથનો સંકેત આપે છે. કારણ કે શનિદેવ કર્મભાવે ઉદિત થશે. નોકરીમાં ફેરફાર કે નવી નોકરીના યોગ બની રહ્યા છે. બિઝનેસનો વિસ્તાર થઈ શકે. ભાગીદારીમાં લાભ થઈ શકે. આ સાથે શનિદેવની કૃપાથી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા મજબૂત થઈ શકે છે. બેરોજગારોને નોકરી મળી શકે છે. પ્રયત્ન કરતા રહેવું જોઈએ. મહેનત કરવાનું છોડશો નહીં. અટકેલી યોજનાને ગતિ મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
