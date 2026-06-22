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શનિ ચાલશે ઉલટી ચાલ, આ 4 રાશિઓનું બદલાઈ જશે ભાગ્ય, અચાનક વધશે ધન-સંપત્તિ !

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 22, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:09 PM IST

Shani Ulti Chaal : 27 જુલાઈ, 2026ના રોજ શનિદેવ વક્રી થશે એટલે કે ઉલટી ચાલ ચાલશે. શનિ વક્રી અવસ્થામાં આવતા જ આ 4 રાશિઓનું કિસ્મત બદલાઈ જશે, આ રાશિના જાતકોને તેમની મહેનતનું ફળ મળવાનું શરૂ થશે. ત્યારે જાણી લઈએ કે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
 

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Shani Ulti Chaal : જુલાઈમાં શનિની ચાલમાં મોટો ઉલટફેર થવા જઈ રહ્યો છે. 27 જુલાઈ, 2026થી શનિ ઉલટી ચાલ શરૂ કરશે. જ્યારે શનિની વક્રી અવસ્થા સામાન્ય રીતે પડકારો સાથે સંકળાયેલી હોય છે, આ વખતે તે 4 ચોક્કસ રાશિઓને તેમની મહેનતનું ફળ આપશે. શનિની ચાલ આ રાશિઓના ભાગ્યને બદલી નાખશે, તેમની કારકિર્દીમાં સુવર્ણ તકો લાવશે. 

સિંહ રાશિ  2/6

સિંહ રાશિ  

શનિની ઉલટી ચાલ સિંહ રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. અધુરા કામો પૂરા થશે અને તમને જૂના દેવાથી મુક્તિ મળશે. તમે જે પણ પ્રયાસ કરો છો તેમાં સફળતા મળશે. રોકાણ માટે આ ઉત્તમ સમય છે અને આવકમાં વધારો થવાના મજબૂત સંકેતો છે. તમને પૂર્વજોની મિલકતમાંથી સારો લાભ મળશે અને વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર સફળતા મળશે.   

મિથુન રાશિ3/6

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ તેમની મહેનતનું ફળ મેળવવાનું શરૂ કરશે. નવા રોજગાર માટે બેસ્ટ તકો મળી શકે છો. તમારી સામાજિક સ્થિતિ અને માન વધશે. કોઈ મોટો વ્યવસાયિક સોદો થઈ શકે છે અને તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે. ભગવાન શનિની કૃપાથી, તમે કોઈ મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ મેળવી શકો છો અને ઘર ખરીદવાની યોજનાઓ સાકાર થઈ શકે છે.

મેષ રાશિ4/6

મેષ રાશિ

શનિની ઉલટી ચાલ તમારું નસીબ ચમકાવશે. તમે લાંબા સમયથી જે નોકરી અથવા પ્રોજેક્ટ માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો તેમાં તમને સફળતા મળશે. આ સમય દરમિયાન તમારી મહેનતનું પરિણામ મળવાનું શરૂ થશે. અચાનક નાણાકીય લાભ થવાના સંકેતો પણ છે અને તમને પૂર્વજોની મિલકતમાંથી નોંધપાત્ર લાભ મળશે.

ધન રાશિ 5/6

ધન રાશિ 

શનિની ઉલટી ચાલ ધન રાશિના જાતકો માટે અત્યંત સકારાત્મક સાબિત થશે. તમને તમારી મહેનતનું ફળ મળવાનું શરૂ થશે અને તમારી ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થશે. તમારી હિંમત અને આત્મવિશ્વાસ વધશે અને તમે જે પણ કાર્ય હાથ ધરશો તેમાં સફળતા પ્રાપ્ત થશે. કાનૂની બાબતો તમારા પક્ષમાં આવશે. ભાગીદારી સાહસોમાંથી તમને નોંધપાત્ર નફો મળશે. તમે મુસાફરી દ્વારા સારા પૈસા કમાવવામાં સફળ થશો.  

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. 

TAGS:
Shani Ulti Chaal
shani vakri 2026
lucky zodiac
Daily Rashifal

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