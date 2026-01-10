ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

પોતાના જ નક્ષત્રમાં જઈ શનિ બનશે વધુ શક્તિશાળી, 3 રાશિના જાતકોને ધડાધડ થશે બંપર લાભ

નવ ગ્રહોમાં શનિની ગણતરી શક્તિશાળી ગ્રહોમાં ગણતરી થાય છે. શનિનું ગોચર મહાગોચર કહેવાય છે. આ વર્ષે જો કે શનિ રાશિ પરિવર્તન નહીં કરે પરંતુ નક્ષત્ર પરિવર્તન, માર્ગી, વક્રી સહિત ફેરફાર જરૂર જોવા મળશે. આ કડીમાં શનિ પોતાના જ નક્ષત્ર ઉત્તરાભાદ્રપદમાં પ્રવેશ કરશે જે 3 રાશિવાળા માટે શુભ રહશે. 
 

Updated:Jan 10, 2026, 12:20 PM IST

શનિદેવ ન્યાયના દેવતા, કર્મના દેવતા, ન્યાયાધીશ પણ કહેવાય છે. તેઓ જાતકોને કર્મો પ્રમાણે ફળ આપે છે. જેમના પર શનિની કુદ્રષ્ટિ પડે તેનું ખેદાનમેદાન થાય છે. પરંતુ જેના પર શનિદેવતાની કૃપા રહે તે જાતકોનું ભાગ્ય સવરી જાય છે. શનિ 20 જાન્યુઆરીના રોજ પોતાના જ નક્ષત્ર ઉત્તરાભાદ્રપદમાં પ્રવેશ કરશે. આ નક્ષત્રના સ્વામી શનિદેવ પોતે છે આથી તેમનું  નક્ષત્ર પરિવર્તન ખુબ શક્તિશાળી ગણવામાં આવી રહ્યું છે. જેનાથી જાતકોના જીવનમાં ખુશહાલી, આર્થિક મોરચે સદ્ધરતા આવે છે. જાણો કઈ રાશિઓને આ ફાયદો થઈ શકે છે. 

મિથુન રાશિ

શનિનું નક્ષત્ર પરિવર્તન મિથુન રાશિના જાતકો માટે ખુબ લાભદાયી રહી શકે છે. નોકરીમાં પ્રમોશનના સંકેત છે. વેપારમાં પ્રગતિ થશે. જે લોકો નોકરી શોધતા હશે તેમને સકારાત્મક સૂચના મળી શકે છે. કૌટુંબિક સંપત્તિના લાભના યોગ છે.   

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના જાતકો માટે પણ આ પરિવર્તન શુભ રહી શકે છે. અટવાયેલા કામ પાર પડશે. ભાગ્ય સાથ આપશે. મુસાફરીના યોગ છે. ધાર્મિક પ્રસંગો આવી શકે છે. માન-મોભામાં વધારો થશે. વિદેશ જવાનું સપનું પૂરું થઈ શકે છે. આર્થિક મોરચે સાથ મળશે. 

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકોને પણ ફાયદો થઈ શકે છે. સાહસ અને આત્મબળમાં વધારો થશે. વેપારમાં નવી નવી તકો મળશે. આવકમાં વધારો થઈ શકે. વિદેશ સાથે જોડાયેલા કામોમાં લાભ થઈ શકે છે. 

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

