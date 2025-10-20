Shani Vakri 2025: દિવાળીથી શનિ ચાલશે વક્રી ચાલ, 3 રાશિના લોકોનો ગોલ્ડન ટાઈમ આજથી શરુ
Shani Vakri 2025: વૈદિક જ્યોતિષમાં શનિ દેવને સૌથી પ્રભાવશાળી ગ્રહોમાંથી એક માનવામાં આવે છે. કર્મફળના દાયા અને ન્યાયના દેવતા શનિ દરેક વ્યક્તિને તેના કર્મ અનુસાર ફળ પ્રદાન કરે છે. આ વર્ષે જોગાનુજોગ શનિ 20 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ વક્રી ગતિ કરશે.
અચાનક ધન લાભ
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર આ પરિવર્તન કેટલીક રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ સાબિત થવાનું છે. આ પરિવર્તનથી દિવાળી પર અચાનક ધન લાભ, પ્રગતિ અને નવા અવસરનું વરદાન મળી શકે છે. આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે ચાલો જાણીએ.
શનિ દેવ વક્રી
આ વર્ષે દિવાળી પર શનિ દેવની વક્રી ચાલ કેટલીક રાશિના લોકોનો ભાગ્યોદય કરાવશે. આ રાશિઓમાં મિથુન, કર્ક અને મકર રાશિનો સમાવેશ થાય છે. આ રાશિઓને શનિ કેવા લાભ કરાવશે ચાલો જાણીએ.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના લોકોને શનિની વક્રી ચાલ શુભ પરિણામ આપી શકે છે. આ સમયે શનિ આ રાશિના કર્મ અને કરિયર ભાવમાં છે. આ સ્થિતિમાં કાર્યક્ષેત્રમાં પ્રગતિ થશે, પદોન્નતિ પણ થઈ શકે છે. નોકરી શોધતા લોકોને ઈચ્છીત અવસર મળી શકે છે. આવકમાં વૃદ્ધિ થઈ શકે છે. આ દિવાળી આ રાશિના લોકોને આર્થિક સ્થિરતા આપી શકે છે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના લોકો માટે પણ દિવાળીથી સમય ભાગ્યશાળી રહેવાનો છે. શનિ દેવ આ રાશિના ભાગ્ય સ્થાનમાં વક્રી થઈ ગતિ કરશે જેના કારણે દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા મળી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્ય પૂર્ણ થશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. આ સમય દરમિયાન જમીન, મકાર કે વાહન ખરીદવાનું સપનું સાકાર થઈ શકે છે. ધાર્મિક કે માંગલિક કાર્યમાં ભાગ લેવાની તક પણ મળી શકે છે. વેપારીઓને મોટા લાભ થઈ શકે છે. નોકરી કરતા લોકોની આવક વધી શકે છે.
મકર રાશિ
શનિ દેવ આ રાશિના સ્વામી છે તેથી વક્રી ચાલ આ રાશિના લોકોને લાભ કરાવશે. આ સમય દરમિયાન કરેલી મહેનતનું ફળ મળશે. કરિયરમાં ઉન્નતિ થઈ શકે છે. સરકારી નોકરી માટે લાભકારી સમય. કાર્યમાં સફળતા મળવાની સંભાવના. વેપાર સંબંધિત લાભ થઈ શકે છે. પરિવારનો સહયોગ મળશે. સંપત્તિથી લાભ થઈ શકે છે. મકર રાશિના લોકો માટે સમય આત્મવિશ્વાસ અને સૌભાગ્યથી ભરપુર રહેશે.
