30 વર્ષ બાદ શનિએ બનાવ્યો અત્યંત પાવરફૂલ યોગ, આ રાશિઓને થશે છપ્પરફાડ લાભ, ચારેકોરથી સફળતા મળશે
ન્યાયના દેવતા શનિ હાલ મીન રાશિમાં વક્રી અવસ્થામાં બિરાજમાન છે અને તેઓ કેન્દ્રત્રિકોણ રાજયોગનું નિર્માણ કરે છે. આવામાં 3 રાશિવાલાને દરેક ક્ષેત્રમાં અપાર સફળતાની સાથે ધનલાભ થઈ શકે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ જ્યારે કુંડળીના કેન્દ્ર ભાવ જેમ કે 4, 7, 10 અને 3 ત્રિકોણ ભાવ જેમ કે 1, 5, 9 જ્યારે પરસ્પર યુતિ, દ્રષ્ટિ સંબંધ કે રાશિ પરિવર્તન કરે છે ત્યારે કેન્દ્ર ત્રિકોણ રાજયોગ બને છે. હાલ શનિ મિથુન રાશિમાં ત્રિકોણ અને ભાગ્ય ભાવના સ્વામી થઈને કેન્દ્રના ભાવમાં ગોચર કરે છે. જેના કારણે કેન્દ્ર ત્રિકોણ રાજયોગ બની રહ્યો છે.
શનિદેવને જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ન્યાયના દેવતા, દંડનાયક, કર્મફળના દાતા વગેરે તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આવામાં શનિદેવની સ્થિતિમાં ફેરફારની અસર આ ક્ષેત્રોમાં જોવા મળી શકે છે. શનિ સૌથી ધીમી ગતિથી ચાલવાની સાથે એકમાત્ર એવો ગ્રહ છે જેને સાડા સાતી, ઢૈય્યાનો હક મળેલો છે. શનિદેવ જાતકોને તેમના કર્મો પ્રમાણે ફળ આપે છે. વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ શનિ માર્ચ 2025માં પોતાની મૂળ ત્રિકોણ રાશિ કુંભમાંથી નીકળીને ગુરુની રાશિ મીનમાં પ્રવેશ કરી ગયા હતા. આ રાશિમાં તેઓ જૂન 2027 સુધી રહેશે. આ દરમિયાન તેમની સ્થિતિમાં ફેરફાર જોવા મળશે. હાલ શનિ મીન રાશિમાં વક્રી અવસ્થામાં છે. શનિ મીન રાશિમાં વક્રી અવસ્થામાં હોવાની સાથે કેન્દ્ર ત્રિકોણ રાજયોગનું નિર્માણ કરે છે. જાણો કઈ રાશિઓને ફાયદો થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે શનિનો કેન્દ્ર ત્રિકોણ રાજયોગ અનેક રીતે લાભકારી સિદ્ધ થઈ શકે છે. હાલમાં શનિ પંચમ ભાવમાં સ્થિત છે અને તેમની દ્રષ્ટિ સપ્તમ, એકાદશ તથા દ્વિતિય ભાવ પર પડી રહી છે. આ સ્થિતિથી વેપારી ક્ષેત્રમાં સારો લાભ મળવાની શક્યતા છે. જો કોઈ નવો વ્યવસાય શરૂ કરવાની યોજના હોય તો આ સમય તમારા માટે અનુકૂળ છે. શનિના એકાદશ ભાવ પર દ્રષ્ટિ આવકમાં વધારાના સંકેત આપે છે. જો કે તેનો પ્રભાવ ધીરે ધીરે જોવા મળશે. ભવિષ્ય માટે ધન ભેગુ કરવામાં પણ તમે સફળ થઈ શકો છો. આ રાશિથી શનિની ઢૈય્યા સમાપ્ત થઈ ચૂકી છે. જેનાથી જીવન ફરીથી સંતુલિત થવા લાગશે. શિક્ષાના ક્ષેત્રમાં પણ આ યોગ લાભકારી સાબિત થશે. કપરા પરિશ્રમનું યોગ્ય ફળ મળશે. શનિ મહારાજ જુગાર, સટ્ટો અને લોટરીથી અંતર જાળવવાની સલાહ આપે છે પરંતુ શેર બજાર સાથે સંકળાયેલા લોકોને લાભ થઈ શકે છે.
મકર રાશિ
શનિ હાલ આ રાશિના તૃતિય ભાવમાં સ્થિત છે. તેમની ત્રીજી દ્રષ્ટિ પંચમ ભાવ પર, સાતમી દ્રષ્ટિ નવમ ભાવ પર અને દસમી દ્રષ્ટિ દ્વાદશ ભાવ પર પડી રહી છે. આ સાથે જ આ રાશિના જાતકોને સાડા સાતીથી પણ મુક્તિ મળી ચૂકી છે. શનિનો આ પ્રભાવ તમારા જીવનમાં ધીરે ધીરે ખુશીઓ લઈને આવશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો ગતિ પકડશે. વિદેશ સંલગ્ન વેપાર, નોકરી કે રોકાણથી લાભ થઈ શકે છે. અચાનક ધનલાભના પણ યોગ છે. આત્મવિશ્વાસ અને ઉર્જામાં વધારો થશે. કૌટુંબિક જીવનમાં પણ ખુશીઓ આવશે અને ફાલતું ખર્ચા પર લગામ લાગશે. જો નવો બિઝનેસ શરૂ કરવાની યોજના હોય તો આ સમય તમારા માટે સારો રહી કે છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે શનિનો કેન્દ્ર ત્રિકોણ રાજયોગ અત્યંત શુભ પ્રભાવ લઈને આવ્યો છે. વક્રી શનિ હાલ લગ્ન ભાવમાં બિરાજમાન છે. આ કારણે જીવનના અનેક ક્ષેત્રોમાં મોટી સફળતા મળી શકે છે. લાંબા સમયથી ચાલતી સમસ્યાઓનું સમાધાન મળશે. તમે માનસિક અને શારીરિક રીતે સ્વસ્થ અને ઉર્જાવાન મહેસૂસ કરશો. મન પ્રસન્ન રહેશે અને સમાજમાં માન સન્માનનો વધારો થશે. જો કે કોઈ પણ કામને ઉતાવળમાં કરવાથી બચવું જરૂરી છે. નહીં તો નુકસાન થઈ શકે છે.
Disclaimer:
અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
