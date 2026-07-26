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શનિની વક્રી ચાલ આ બે રાશિઓની વધારશે મુશ્કેલી, ડગલેને પગલે રહેવું પડશે સતર્ક !

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 26, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:09 PM IST

Shani Vakri 2026 : શનિ વક્રી થવાને કારણે સિંહ અને કુંભ રાશિના વ્યક્તિઓને રાહુ-કેતુ અને શનિના સંયુક્ત પ્રભાવનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કેતુ હાલમાં સિંહ રાશિમાં સ્થિત છે, જ્યારે રાહુ કુંભ રાશિમાં છે. ત્યારે આ રાશિઓ પર શનિની વક્રી ચાલની કેવી અસર થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

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Shani Vakri 2026 : શનિ જુલાઈના અંતમાં વક્રી થવાનો છે. આ વક્રી ચાલ વિવિધ રાશિઓના જીવન પર અસર કરશે. ખાસ કરીને બે રાશિઓને રાહુ, કેતુ અને શનિના સંયુક્ત પ્રતિકૂળ પ્રભાવોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સિંહ અને કુંભ રાશિના વ્યક્તિઓને શનિની વક્રી ચાલને કારણે પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

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શનિ 26 જુલાઈની મોડી રાત્રે 1:25 વાગ્યે વક્રી થશે. ગ્રહ મીન રાશિમાં સ્થિત હોવા છતાં તેના વક્રી તબક્કામાં પ્રવેશ કરશે. તે 11 ડિસેમ્બર, 2026 સુધી આ વક્રી સ્થિતિમાં રહેશે. શનિનો પ્રભાવ ખાસ કરીને સિંહ રાશિ અને કુંભ રાશિ પર અનુભવાશે.  

સિંહ રાશિ 3/5

સિંહ રાશિ 

હાલમાં કેતુ સિંહ રાશિમાં સ્થિત છે. આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ શનિ ઢૈચ્યા તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. શનિની વક્રી ચાલ સિંહ રાશિના જાતકો માટે કારકિર્દી સંબંધિત તણાવ તરફ દોરી શકે છે, જેના કારણે રોજગાર અને વ્યવસાય બંનેમાં મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ શકે છે. તમારે નાણાકીય બાબતોમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.   

કુંભ રાશિ 4/5

કુંભ રાશિ

કુંભ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ હાલમાં શનિ સાડા સતીના ત્રીજા અને અંતિમ તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. રાહુ હાલમાં કુંભ રાશિમાં સ્થિત છે. પરિણામે તમારે રાહુ અને શનિ બંનેના પ્રતિકૂળ પ્રભાવો સહન કરવા પડી શકે છે. ઉતાવળમાં રોકાણ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે.

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
shani vakri 2026
unlucky zodiac

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