શનિ ચાલશે ઉલટી ચાલ ! આ 3 રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ, 138 દિવસ સુધી થશે ધડાધડ કમાણી !

Shani Vakri 2026 : 27 જુલાઈ, 2026ના રોજ શનિ દેવ મીન રાશિમાં વક્રી થશે. એટલે કે તેમની ઉલટી ચાલ શરૂ થશે. શનિની આ વક્રી અવસ્થા દરમિયાન કેટલીક રાશિઓને લાભ થઈ શકે છે, ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Updated:Apr 08, 2026, 05:47 PM IST

Shani Vakri 2026 : જ્યારે પણ શનિ પોતાની ચાલ બદલે છે, ત્યારે તે હંમેશા બધી રાશિઓ પર કોઈને કોઈ પ્રભાવ પાડે છે, ભલે તે સકારાત્મક હોય કે નકારાત્મક. શનિ 27 જુલાઈથી 11 ડિસેમ્બર સુધી વક્રી રહેશે. શનિની વક્રી અવધિનો આ 138 દિવસનો સમયગાળો આ ત્રણ ચોક્કસ રાશિઓ માટે ફાયદાકારક સાબિત થવાનો છે.

તુલા રાશિ 

શનિ વક્રી થવાથી તુલા રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે અનુકૂળ સમય શરૂ થવાનો છે. તમને તમારા કારકિર્દીના માર્ગમાં હાલમાં અવરોધો આવી રહ્યા છે તે કોઈપણ અવરોધોમાંથી રાહત મળશે. તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે અને તમે સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓથી પણ મુક્ત થશો. આવકમાં વધારો થવાની પણ અપેક્ષા છે. એકંદરે, આ તમારા માટે ગોલ્ડન ટાઈમ હશે.    

વૃશ્ચિક રાશિ 

આ રાશિના વ્યક્તિઓ માટે શનિની વક્રી ચાલ ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમારી આવકમાં ઉપર તરફ વલણ જોવા મળશે અને સંબંધો વધુ સુમેળભર્યા બનશે. તમે કોઈ મોટો પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરી શકો છો અને વિદેશમાં નોકરી મેળવવાનું તમારું સપનું આખરે સાકાર થવાની પ્રબળ સંભાવના છે. તમે કોઈ નવું વ્યાવસાયિક સાહસ શરૂ કરવાનું પણ વિચારી શકો છો.  

કુંભ રાશિ  

કુંભ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે શનિની વક્રી ચાલ પણ ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે અને તમારી આવકના સ્ત્રોતો વિસ્તરશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ થશે, જેના કારણે તમને નોંધપાત્ર પ્રમોશન મળવાની પ્રબળ શક્યતા છે. તમે નવું ઘર અથવા વાહન મેળવવાનો આનંદ પણ અનુભવી શકો છો અને આધ્યાત્મિક અથવા ધાર્મિક યાત્રા કરવાની શક્યતા પણ છે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

Shani vakrishani vakri 2026Shani Vakri RashifalShani Vakri Horoscope

