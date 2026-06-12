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Shani Vakri 2026: શનિની ઉલ્ટી ચાલ આ રાશિઓની બદલશે કિસ્મત, થશે બમ્પર ધનલાભ; મળશે સફળતા!

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 12, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:54 PM IST

Shani Vakri 2026: ન્યાયના દેવતા શનિદેવ 27 જુલાઈએ મીન રાશિમાં વક્રી થવા જઈ રહ્યા છે. શનિની આ ઉલ્ટી ચાલનો પ્રભાવ વધશે, જે 4 ભાગ્યશાળી રાશિઓ માટે છપ્પરફાડ પ્રગતિ, ધનલાભ અને કરિયરમાં મોટું પદ મળી શકે છે.

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27 જુલાઈ 2026ના રોજ કર્મફળ દાતા અને ન્યાયના દેવતા શનિદેવ મીન રાશિમાં વક્રી થવા જઈ રહ્યા છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિની ઉલ્ટી ચાલને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, કારણ કે વક્રી થવા પર શનિનો પ્રભાવ વધુ ઊંડો અને તીવ્ર બની જાય છે. સામાન્ય રીતે શનિની વક્રી ચાલને કષ્ટદાયક માનવામાં આવે છે, પરંતુ તે તમામ રાશિઓ માટે ખરાબ હોતી નથી. શનિદેવ વ્યક્તિને તેના કર્મોના આધારે ફળ આપે છે. આ વખતે મીન રાશિમાં શનિ વક્રી થવાથી 4 રાશિઓને 'શશ મહાપુરુષ રાજયોગ' ના પ્રભાવથી જબરદસ્ત લાભ અને પ્રગતિ મળવાના યોગ બની રહ્યા છે. ચાલો જાણીએ કે તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.

વૃષભ રાશિ2/6

વૃષભ રાશિ

શનિદેવ તમારી રાશિના સ્વામી શુક્રના પરમ મિત્ર છે અને તમારી કુંડળીના 10મા (કર્મ) ભાવમાં વક્રી થઈ રહ્યા છે. તમારા માટે આ સમય કોઈ વરદાનથી ઓછો નથી. નોકરીયાત જાતકોને પ્રમોશન, સેલરી ઇન્ક્રીમેન્ટ કે મનપસંદ જગ્યાએ ટ્રાન્સફર મળી શકે છે. બિઝનેસમાં અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ ફરી શરૂ થશે. પ્રોપર્ટી કે રિયલ એસ્ટેટ સાથે જોડાયેલા લોકોને જોરદાર નફો થશે. સમાજ અને કાર્યક્ષેત્રમાં તમારું માન-સન્માન અને અધિકાર વધશે.

મિથુન રાશિ3/6

મિથુન રાશિ

શનિદેવ તમારી રાશિથી 9મા (ભાગ્ય) ભાવમાં વક્રી થવા જઈ રહ્યા છે, જે ભાગ્ય અને ધર્મનું સ્થાન છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી તમારા બનતા કામોમાં જે અવરોધો આવી રહ્યા હતા, તે હવે દૂર થશે. ભાગ્યના બંધ દરવાજા ખુલશે. ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે વિદેશ જવાની ઈચ્છા રાખતા વિદ્યાર્થીઓને સફળતા મળશે. વ્યાપારના અર્થે કરેલી મુસાફરીઓ ખૂબ જ લાભદાયક રહેશે. તમારી સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થશે. તમે નવું વાહન કે મકાન ખરીદવાની યોજના બનાવી શકો છો.

તુલા રાશિ4/6

તુલા રાશિ

તુલા રાશિ માટે શનિદેવ 'યોગકારક' ગ્રહ માનવામાં આવે છે. તેઓ તમારી રાશિથી 5મા (સંતાન, બુદ્ધિ અને પ્રેમ) ભાવમાં વક્રી થશે. જે વિદ્યાર્થીઓ કોઈ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છે, તેમને મોટા સારા સમાચાર મળી શકે છે. સંતાન તરફથી સુખદ સમાચાર મળશે. અચાનક ધનલાભના યોગ બનશે. જો ક્યાંક રૂપિયા ફસાયેલા છે, તો તે પરત મળી શકે છે. પ્રેમ સંબંધોમાં મધુરતા અને સ્પષ્ટતા આવશે, સંબંધો મજબૂત બનશે.

વૃશ્ચિક રાશિ5/6

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિ પર આ સમયે શનિની ઢૈય્યા ચાલી રહી છે, પરંતુ ચોથા (સુખ અને માતા) ભાવમાં શનિ વક્રી થવાથી તમને ઢૈય્યાના નકારાત્મક પ્રભાવોમાંથી મોટી રાહત મળશે. પારિવારિક વિવાદ કે માનસિક તણાવમાંથી મુક્તિ મળશે. માતાના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. નવું ઘર, જમીન કે ગાડી ખરીદવા માટે આ સમય ખૂબ જ અનુકૂળ છે. પૈતૃક સંપત્તિ સાથે જોડાયેલો કોઈ જૂનો વિવાદ તમારી તરફેણમાં ઉકેલાઈ શકે છે. નોકરીમાં તમારા કામની પ્રશંસા થશે, જેનાથી તમારો માનસિક બોજ ઓછો થશે.

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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

TAGS:
shani vakri 2026
Shani Vakri in Pisces
Shani Dhaiya relief
શનિ વક્રી 2026
શનિ ગોચર

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