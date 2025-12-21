ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

30 વર્ષ બાદ શનિ બનાવશે ધન રાજયોગ, 2026માં આ રાશિના જાતકોને થશે અણધાર્યો ધનલાભ

Dhan Rajyog 2026 : વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર, શનિદેવ મીન રાશિમાંથી ગોચર કરી રહ્યા છે અને ધન રાજયોગ બનાવી રહ્યા છે. જેના કારણે આ ત્રણ રાશિઓ માટે સારા સમયની શરૂઆત કરી શકે છે.

Updated:Dec 21, 2025, 02:48 PM IST

Dhan Rajyog 2026 : 2026માં શનિ મીન રાશિમાં ઉદય કરશે, જેનાથી ધન રાજયોગ બનશે. આ રાજયોગ કેટલીક રાશિઓ માટે સારા નસીબ લાવી શકે છે. તમે કારકિર્દીમાં પ્રગતિ અને અપાર નાણાકીય લાભનો અનુભવ પણ કરી શકો છો. 

તુલા રાશિ

ધન રાજયોગની રચના તુલા રાશિ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. શનિ તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. આનાથી કોર્ટ કેસોમાં વિજય અને તમારા શત્રુઓ પર વિજય મળી શકે છે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે અને તમારા જીવનમાં સ્થિરતા પ્રવર્તશે. કામ પર પ્રમોશન અથવા પગારમાં વધારો થવાના સંકેતો મળી શકે છે. તમને સમયાંતરે અણધાર્યા નાણાકીય લાભ પણ મળશે.

મકર રાશિ

ધન રાજયોગ મકર રાશિ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. શનિ તમારી રાશિથી ત્રીજા સ્થાનમાં વક્રી રહેશે. આનાથી તમારી હિંમત અને બહાદુરી વધશે. મોટા લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવા અને નવી યોજનાઓ બનાવવા માટે આ એક ઉત્તમ સમય છે. આ સમય દરમિયાન તમે મિલકત અથવા વાહન પણ ખરીદી શકો છો. નાણાકીય લાભના નવા સ્ત્રોત ખુલશે. 

કર્ક રાશિ

ધન રાજયોગની રચના કર્ક રાશિના જાતકો માટે સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. શનિ તમારી ગોચર કુંડળી દ્વારા ભાગ્યના ભાવમાં પ્રવેશ કરશે. તેથી આ સમય દરમિયાન તમને ભાગ્ય તમારી તરફેણ રહેશે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. આ સમય દરમિયાન તમને માનસિક શાંતિ અને સકારાત્મક ઉર્જાનો અનુભવ થશે સાથે સાથે સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં પણ વધારો થશે. 

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

