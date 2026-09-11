/92 દિવસ સુધી શનિ ચાલશે ઉલટી ચાલ, આ 4 રાશિઓનું ચમકશે ભાગ્ય, ચારેબાજુથી થશે ધનવર્ષા!

Shani Vakri 2026 : શનિ મીન રાશિમાં વક્રી થઈ ચૂક્યો છે. આગામી 92 દિવસ સુધી આ ચાર રાશિઓને કારકિર્દી, આર્થિક બાબતો અને વ્યવસાયમાં લાભ થઈ શકે છે, ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, શનિની ઉલટી ચાલનો કઈ રાશિઓને ફાયદો થવાનો છે.
Shani Vakri 2026 : જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં શનિને કર્મ અને ન્યાયનો કારક ગ્રહ માનવામાં આવે છે. હાલમાં, શનિ મીન રાશિમાં વક્રી (ઉલટી ચાલ) અવસ્થામાં છે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓ મુજબ, શનિ 11 ડિસેમ્બર, 2026 સુધી આ સ્થિતિમાં રહેશે. તેથી કેટલીક રાશિઓ માટે આ સમયગાળો કારકિર્દીમાં પ્રગતિ, આર્થિક મજબૂતી અને લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યોને પૂર્ણ કરવાની તકો લાવી શકે છે.
કર્ક રાશિના જાતકો માટે શનિની ઉલટી ચાલ તેમની કારકિર્દીની દ્રષ્ટિએ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે. જેઓ નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યા છે તેમને સારી તક મળી શકે છે. આર્થિક બાબતોમાં પણ રાહતની અપેક્ષા છે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા નાણાં પાછા મળી શકે છે અથવા ભૂતકાળના પ્રોજેક્ટ્સ અથવા હાલના સંપર્કોથી લાભ થઈ શકે છે.
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે શનિની ઉલટી ચાલ લાભદાયી સાબિત થઈ શકે છે અને ભૂતકાળની મહેનતનું ફળ મળી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર અગાઉ પૂર્ણ કરેલા કાર્યોથી લાભ મળી શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને પ્રમોશન અથવા સારા સમાચાર મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થઈ શકે છે.
મિથુન રાશિના જાતકો માટે શનિની ઉલટી ચાલ આર્થિક અને કારકિર્દી સંબંધિત બાબતોમાં રાહત લાવી શકે છે. તમારી નોકરીમાં તમારા કામની પ્રશંસા થઈ શકે છે અને તમે કોઈ મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટમાં સફળતા મેળવી શકો છો. ભૂતકાળના રોકાણો અથવા આર્થિક બાબતો અંગે પણ સકારાત્મક ફેરફારો જોવા મળી શકે છે. આયોજનબદ્ધ રીતે આગળ વધવાથી ભવિષ્યમાં આર્થિક સ્થિતિ વધુ મજબૂત બની શકે છે.
કન્યા રાશિના જાતકો માટે, શનિની ઉલટી ચાલનો સમય અધૂરા કાર્યો પૂરા કરવા માટેનો હોઈ શકે છે. એવા સંકેતો છે કે લાંબા સમયથી અટકેલા કામો ધીમે ધીમે ગતિ પકડશે. વ્યવસાયિકો માટે જૂના સંપર્કો ફરીથી ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. ભૂતકાળના ગ્રાહક અથવા વ્યવસાયિક ભાગીદાર સાથે વાતચીત ફરી શરૂ થઈ શકે છે, જેનાથી ભવિષ્યમાં લાભ થઈ શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોતો શોધી રહેલા લોકોને પણ કેટલાક સારા વિકલ્પો મળી શકે છે.
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