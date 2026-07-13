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આ વર્ષના અંત સુધી શનિ રહેશે વક્રી, આ 4 રાશિઓને આગામી 6 મહિના મોજે મોજ, ધનના થશે ઢગલા !

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 13, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:58 PM IST

Shani Vakri 2026 : આ મહિનાના અંતમાં એટલે કે 27 જુલાઈએ શનિ વક્રી થશે. તે 11 ડિસેમ્બર સુધી વક્રી રહેશે એટલે કે ઉલટી ચાલ ચાલશે. જ્યોતિષીઓએ ભવિષ્યવાણી કરી છે કે આ વર્ષના અંત સુધીના સમયગાળા દરમિયાન શનિની આ વક્રી ચાલ આ 4 રાશિઓ માટે શુભ રહેશે.
 

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Shani Vakri 2026 : 27 જુલાઈના રોજ ન્યાયના દેવતા શનિની ચાલ બદલાવાની છે. આ દિવસે શનિ વક્રી થશે એટલે કે ઉલટી દિશામાં ચાલવાનું શરૂ કરશે. શનિ 11 ડિસેમ્બર સુધી આ સ્થિતિમાં રહેશે. શનિની વક્રી ચાલ 4 રાશિઓ માટે શુભ સંકેતો લાવે છે. આ રાશિઓ તેમના કારકિર્દી, નાણાકીય અને પારિવારિક જીવનમાં નોંધપાત્ર લાભ જોઈ શકે છે. 

વૃષભ રાશિ2/6

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે આ સમયગાળો તેમની પ્રતિષ્ઠા અને નાણાકીય સ્થિતિને મજબૂત બનાવવા માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. નોકરી અને વ્યવસાય બંનેમાં પ્રગતિની તકો ઊભી થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો ફરીથી ગતિ મેળવી શકે છે. પરિવાર અને મિત્રો તરફથી સહયોગ મળશે. 

સિંહ રાશિ3/6

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે એવા સંકેતો છે કે જુલાઈની શરૂઆતથી લાંબા સમયથી બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. જે માનસિક તણાવ દૂર કરી શકે છે અને કારકિર્દીની નવી તકો લાવી શકે છે. આત્મવિશ્વાસ વધશે, પરંતુ ગુસ્સો અને બિનજરૂરી વિવાદોથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમને તમારા પરિવાર તરફથી સહયોગ મળતો રહેશે.   

ધન રાશિ4/6

ધન રાશિ

ધન રાશિના જાતકો માટે જુલાઈ કારકિર્દી અને નાણાકીય બાબતોમાં સકારાત્મક ફેરફારોનો સંકેત આપી શકે છે. નોકરી અને વ્યવસાય બંનેમાં નવી તકો મળવાની સંભાવના છે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રુચિ વધી શકે છે અને મુસાફરીની તકો ઉભી થઈ શકે છે. સખત મહેનત અને શિસ્ત જાળવી રાખવાથી વધુ સારા પરિણામો મળી શકે છે.

મિથુન રાશિ5/6

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના જાતકો માટે આખા મહિના દરમિયાન સૂર્ય અને બુધની અનુકૂળ સ્થિતિ આત્મવિશ્વાસ વધારવાની અપેક્ષા છે. કારકિર્દીમાં ઉન્નતિ માટે તકો ઊભી થઈ શકે છે અને આવકના નવા સ્ત્રોતો ઉભરી આવવાની શક્યતા છે. કાર્યસ્થળ પર તમારી વ્યાવસાયિક છબી મજબૂત થવાની શક્યતા છે. જોકે, વધુ પડતા આત્મવિશ્વાસ અને ઉતાવળથી બચવું મહત્વપૂર્ણ છે. 

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
shani vakri 2026
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