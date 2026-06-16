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Shani Vakri 2026: 27 જુલાઈથી આ 4 રાશિઓની શરૂ થશે મુશ્કેલ પરીક્ષા, વક્રી શનિ કરશે હિસાબ, આ વાતોનું રાખો ધ્યાન

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 16, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:39 PM IST

Shani Vakri 2026: 27 જુલાઈ 2026ના શનિ ગ્રહ વક્રી થવાના છે. 11 ડિસેમ્બર સુધી શનિ ઉલ્ટી ચાલ ચાલશે. તેવામાં કઈ 4 રાશિના જાતકોએ સાવધાન રહેવું પડશે અને કઈ-કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું પડશે, જાણી લો.

શનિની વક્રી ચાલ1/6

શનિની વક્રી ચાલ

27 જુલાઈથી કેટલીક રાશિઓની પરીક્ષા શરૂ થવાની છે. આ દિવસથી શનિ વક્રી ચાલ ચાલશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિની ઉલ્ટી ચાલને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, કારણ કે વક્રી થવા પર શનિનો પ્રભાવ વધુ ઊંડો અને ઝડપી થઈ જાય છે.

મીન રાશિ2/6

મીન રાશિ

મીન રાશિના જાતકો માટે શનિની વક્રી ચાલ આત્મમંથન અને સંતુલનનો સમય લાવી શકે છે. યોજનાઓ અપેક્ષા કરતા વિલંબથી આગળ વધી શકે છે, પરંતુ આ સમય ઉતાવળની જગ્યાએ રણનીતિ બદલવાનો સંકેત આપે છે. સાડાસાતીના પ્રથમ તબક્કાનો પ્રભાવ કરિયર અને કાર્યક્ષેત્રમાં ધીમી ગતિ અને વધારાની જવાબદારી આવી શકે છે.  

ધન રાશિ3/6

ધન રાશિ

ધન રાશિના જાતકો માટે શનિની વક્રી અવસ્થા આર્થિક મામલામાં સાવચેતી અને સમજદારીની પરીક્ષા લઈ શકે છે. પનોતના પ્રભાવને કારણે મોટા રોકાણ, ઉધારી કે જોખમવાળા નિયમમાં સંયમ રાખવો સારો રહેશે. ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવું અને ભવિષ્યની યોજનાને વ્યવસ્થિત રીતે આગળ વધારવી ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.

મેષ રાશિ4/6

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકો માટે આ સમય તકની સાથે કેટલીક જવાબદારી લાવી શકે છે. આર્થિક પક્ષમાં ખર્ચનું દબાણ વધી શકે છે, તેથી બજેટ અને નિર્ણયોમાં સંતુલન જરૂરી રહેશે. તો કરિયરના ક્ષેત્રમાં નવી નોકરી, નવી ભૂમિકા કે પ્રોફેશનલ ફેરફારનો સંકેત બની શકે છે.

સિંહ રાશિ5/6

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકો માટે શનિની વક્રી ચાલ જવાબદારી અને ધૈર્યની પરીક્ષા લઈ શકે છે. પનોતીના પ્રભાવથી કાર્યસ્થળ અને અંગત જીવનમાં અપેક્ષાઓ વધી શકે છે, જેનો ભાર લાગી શકે છે. મોટા નિર્ણયમાં ઉતાવળની જગ્યાએ સ્પષ્ટ રીતે વિચારવું ફાયદાકારક રહેશે.  

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ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.

TAGS:
Vakri 2026
Saturn Retrograde 2026
Shani Dev Astrological Effects

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