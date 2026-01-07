ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

શનિની ઉલ્ટી ચાલ આ 5 રાશિઓ માટે વરદાન! શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ, પદ-પૈસા અને પ્રતિષ્ઠામાં થશે ધરખમ વધારો!

Shani Vakri 2026: જ્યોતિષીય ગણતરી અનુસાર, શનિદેવ હાલમાં મીન રાશિમાં માર્ગી છે અને 27 જુલાઈ 2026થી તેઓ ઉલ્ટી ચાલ એટલે કે વક્રી થશે. શનિદેવની આ ઉલ્ટી ચાલથી કેટલીક રાશિના જાતકોના સારા દિવસો શરૂ થઈ શકે છે. તો ચાલો જાણીએ કે, 2026માં શનિની ચાલ બદલાવાથી કઈ 5 રાશિઓને વિશેષ લાભ મળશે.

Updated:Jan 07, 2026, 09:09 PM IST

વૃષભ રાશિ

1/5
image

વૃષભ રાશિના જાતકો માટે વર્ષ 2026માં શનિનું વક્રી થવું કોઈ સુવર્ણ તકથી ઓછું નથી. આ સમયગાળા દરમિયાન નોકરીયાત લોકો માટે પ્રમોશન અને પગાર વધારાના પ્રબળ યોગ બનશે. જો તમે બિઝનેસ કરી રહ્યા છો, તો આ સમયમાં તમને અપેક્ષા કરતા વધુ નફો મળી શકે છે. જીવનમાં લાંબા સમયથી ચાલી આવતી માનસિક અને શારીરિક પરેશાનીઓમાંથી તમને મુક્તિ મળશે.

કન્યા રાશિ

2/5
image

કન્યા રાશિના જાતકો માટે શનિદેવ ધનલાભના અનેક રસ્તાઓ ખોલશે. શનિદેવની કૃપાથી આ દરમિયાન આવકના નવા રસ્તા ખોલશે. અન્ય માધ્યમોથી પણ ધનનું આગમન થશે. જૂની બિઝનેસ ડીલથી લાભ મળવાની સંભાવના છે. ભવિષ્યની યોજનાઓ બનાવવા માટે આ બેસ્ટ સમય સાબિત થશે. તમારી મહેનતની સાથે ભાગ્યનો પણ પૂરો સાથ મળશે અને અટકેલા કામો પૂરા થશે.

તુલા રાશિ

3/5
image

તુલા રાશિના જાતકો માટે આવનારા 6 મહિના ખુશીઓની ભેટ લઈને આવશે. શનિની શુભ દ્રષ્ટિ તમારા આર્થિક પક્ષને મજબૂત બનાવશે. જો તમે કોઈ મિલકત વેચવા માંગો છો અથવા નવી ડીલ ફાઈનલ કરવા માંગો છો, તો આ સમય સર્વોત્તમ છે. કાર્યક્ષેત્રમાં ફેરફાર અથવા ટ્રાન્સફર તમારા માટે ઉન્નતિના નવા રસ્તા ખોલશે. આ દરમિયાન તમારી બચત વધશે, જેનાથી ભવિષ્ય સુરક્ષિત થશે.

મકર રાશિ

4/5
image

મકર શનિની પોતાની રાશિ હોવાથી વર્ષ 2026માં શનિની ચાલ તેમના માટે વિશેષ ફળદાયી સાબિત થશે. ભૂતકાળમાં તમે જે ધીરજ રાખી હતી, તેનું મીઠું ફળ હવે મળવાનું છે. રોકાણ અને શેરબજાર સાથે જોડાયેલા જાતકો માટે આ સમય લાભદાયી સિદ્ધ થઈ શકે છે. ઓફિસમાં તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે, જેનાથી વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તમારાથી પ્રભાવિત થશે.

કુંભ રાશિ

5/5
image

કુંભ રાશિના જાતકો પર પણ શનિદેવની વિશેષ નજર રહે છે. જુલાઈ 2026માં જ્યારે શનિદેવ ઉલ્ટી ચાલ શરૂ કરશે, ત્યારે આ રાશિના જાતકોનું નસીબ અચાનક પલટો લેશે. આ દરમિયાન શનિદેવની કૃપાથી ધન કમાવવાના અનેક માધ્યમો વિકસિત થશે. આ સાથે જ શારીરિક અને માનસિક કષ્ટોમાંથી મુક્તિ મળશે. દામ્પત્ય જીવન ખુશહાલ રહેશે અને વેપારમાં જબરદસ્ત આવક થશે.  

(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

shani vakri 2026shani margi 2026Shai Gocharશનિ વક્રીશનિની ઉલ્ટી ચાલ

Trending Photos