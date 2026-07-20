/શનિની વક્રી ચાલ 4 રાશિઓને બનાવશે માલામાલ! શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ, નોકરી-વેપારમાં મળશે સફળતા

27 જુલાઈ 2026ના શનિ દેવ મીન રાશિમાં વક્રી થશે. વક્રી એટલે કે ઉલ્ટી ચાલ શરૂ કરશે અને 11 ડિસેમ્બર 2026 સુધી આ અવસ્થામાં રહેશે. જ્યોતિષ અનુસાર જ્યારે પણ શનિ દેવ વક્રી થાય છે તો તેનો પ્રભાવ દરેક 12 રાશિઓ પર પડે છે. શનિની ઉલ્ટી ચાલ ચાર રાશિના જાતકો માટે અતિ શુભ રહેવાની છે.
શનિની આ વક્રી ચાલ કેટલીક રાશિના જાતકો માટે લાભદાયક રહેશે. આ રાશિના જાતકોને ભાગ્યનો સાથ મળશે. આ સાથે અટવાયેલા કામ ઝડપથી પુરા થશે અને ધન આગમનના માર્ગ ખુલશે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
શનિ વક્રી મેષ રાશિના જાતકો માટે લાભદાયી રહેશે. તમારા અટવાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે. આ રાશિના કારોબારીઓને જબરદસ્ત લાભ થશે. તો નોકરી કરનારને પ્રમોશન મળી શકે છે.
શનિની ઉલ્ટી ચાલ સિંહ રાશિના જાતકોની આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બનાવશે. વેપારમાં કોઈ મોટી ડીલ ફાઈનલ થઈ શકે છે, જેનાથી આગળ ચાલી ફાયદો થશે. રોકાણ માટે આ સમય ઉત્તમ રહેશે. ઘર-પરિવારમાં સુખ-શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને ખુશીઓ રહેશે.
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો પર શનિ દેવની કૃપા રહેશે. સમાજમાં માન-સન્માન વધશે. પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ મળી શકે છે. નવું ઘર, જમીન કે વાહન ખરીદવાનું સપનું પૂરુ થઈ શકે છે. જો તમે કોઈ બીમારીથી પરેશાન છો તો તમને તેમાં રાહત મળી શકે છે. વૃશ્ચિક રાશિના કારોબારીઓ માટે આ સમય ફાયદાકારક રહેશે.
ધન રાશિના જાતકો માટે શનિની વક્રી ચાલ સુખ-સુવિધામાં વધારો કરાવશે. તમારી ઈચ્છાઓ આ દરમિયાન પૂર્ણ થશે. અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. આ દરમિયાન મન શાંત અને ખુશ રહેશે.