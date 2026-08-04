/20 ઓગસ્ટથી આ રાશિવાળા સાવધાન રહેજો! શનિદેવ કરશે રેવતી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ, જીવનમાં હાહાકાર મચશે!

Shani Nakshatra Gochar: શનિદેવ ધીમી ગતિથી ગોચર કરે છે. રાશિ પરિવર્તન હવે 2027માં થશે પરંતુ તે પહેલા નક્ષત્ર ગોચર અને ચાલમાં ફેરફાર થતો રહે છે. ઓગસ્ટ મહિનામાં શનિદેવ રેવતી નક્ષત્રના પ્રથમ ચરણમાં પ્રવેશ કરશે જે કેટલીક રાશિઓ માટે પડકારો લાવી શકે છે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિદવને ન્યાય અને કર્મફળના દાતા ગણવામાં આવે છે. ઓગસ્ટના મહિનામાં શનિની ચાલમાં મોટો ફેરફાર થઈ રહ્યો છે. જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ ઓગસ્ટમાં શનિદેવ રેવતી નક્ષત્રના પહેલા ચરણમાં પ્રવેશ કરશે. આ સ્થિતિમાં તેઓ 9 ઓક્ટોબર સુધી રહેશે. રેવતી નક્ષત્રના સ્વામી બુધ ગ્રહ છે. આવામાં શનિ અને બુધનો આ સંબંધ તમામ 12 રાશિઓના જીવનમાં ઉતાર ચડાવ લાવશે. વૈદિક પંચાંગ મુજબ 20 ઓગસ્ટ બાદ કેટલીક રાશિના જાતકોએ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. જાણો આ યાદીમાં તમારું નામ છે કે નહીં.
મેષ રાશિના જાતકોએ આ દરમિયાન પૈસા સંબંધિત મામલાઓમાં ખુબ સમજી વિચારીને પગલું ભરવું પડશે. કોઈ પણ યોજનામાં પૂરી જાણકારી વગર રોકાણ કરતા બચવું. નહીં તો નુકસાન થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળે કામનું દબાણ વધશે. આથી ઉતાવળે નિર્ણય ન લેવો. ગુસ્સા પર કાબૂ રાખવો. નાની વાત પર મોટો વિવાદ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય અંગે બેદરકારી ભારે પડી શકે.
કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ સમય થોડો માનસિક તણાવ ભર્યો રહી શકે છે. વધુ વિચારવાથી બચવું અને શાંત મનથી નિર્ણય લેવો. જો કોઈ નવું કામ કે બિઝનેસ શરૂ કરવાની યોજના ઘડતા હશો તો મજબૂત રણનીતિ વગર આગળ ન વધવું. સંબંધોમાં પારદર્શકતા જાળવી રાખવી. વાત છૂપાવવાથી ગેરસમજ વધે છે. મુસાફરી દરમિયાન સામાન અને સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું.
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે પણ આ સમય ફાલતુ ખર્ચા પર લગામ કસવાનો છે. આવક મુજબ બજેટ બનાવીને ચાલો. પૈસા કમાવવાના મામલે કોઈના પર આંખ બંધ કરીને વિશ્વાસ ન કરવો. કામકાજમાં મહેનતનું ફળ મળવામાં સમય લાગી શકે. આથી ધૈર્ય રાખવું. ખોટા વાદ વિવાદથી દૂર રહેવું. કોઈ પણ પ્રકારની શારીરિક સમસ્યાને અવગણવી નહીં.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.) તસવીરો- તમામ AI Images