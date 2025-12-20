Shani Gochar: 2026માં આ 3 રાશિઓ પર શનિદેવની રહેશે અઢળક કૃપા, ઈચ્છાપૂર્તિનો સમય, અચાનક થવા લાગશે ચારેકોરથી લાભ!
વર્ષ 2026માં શનિનું મીન રાશિમાં ભ્રમણ કેટલીક રાશિઓ માટે ખુબ ભાગ્યશાળી નીવડી શકે છે. શનિના મીન રાશિમાં રહેવાથી આ રાશિના જાતકોને કરિયરમાં પ્રગતિ, આર્થિક મજબૂતી અને એશોઆરામ મળી શકે છે.
વર્ષ 2026 જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ ખુબ મહત્વપૂર્ણ રહી શકે છે. આ વર્ષે જો કે શનિદેવ રાશિ પરિવર્તન તો નહીં કરે પરંતુ સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન માર્ગી અને વક્રી થવાની સાથે સાથે નક્ષત્ર બદલશે. શનિ હાલ ગુરુની રાશિ મીનમાં છે અને આવતું વર્ષ મીન રાશિમાં જ રહેશે. નવા વર્ષમાં શનિ મીન રાશિમાં માર્ગી અવસ્થામાં રહેશે. આ સાથે જ 26 જુલાઈના રોજ આ રાશિમાં વક્રી ચાલ ચલશે અને વર્ષના અંતે ફરીથી માર્ગી થશે. આવામા શનિની શુભ દ્રષ્ટિ અનેક રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય બદલી શકે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ નવા વર્ષમાં શનિદેવ તુલા સહિત 3 રાશિના જાતકોને ફાયદો કરાવી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે નવું વર્ષ સારું રહી શકે છે. આ રાશિના અગિયારમાં ભાવમાં શનિ રહેશે. ભાગ્યનો પૂરેપૂરો સહયોગ મળી શકે છે જેનાથી ગોચર કાળમાં વૃષભ રાશિના જાતકો માટે ધનલાભ અને આવકમાં વધારાના પ્રબળ યોગ બને છે. 11મો ભાવ ઈચ્છાપૂર્તિ ભાવ ગણાય છે. આથી આ સમયગાળામાં તમારી કોઈ જૂની અને અધૂરી ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે છે. શનિ મહારાજ કર્મ ભાવના સ્વામી થઈને જ્યારે એકાદશ ભાવમાં હોય ત્યારે તે રાશિના જાતકોને તેમના પરિશ્રમનો યોગ્ય અને ન્યાયપૂર્ણ ફળ મળવા લાગે છે. અચાનક ધનલાભ, આવકના નવા સ્ત્રોત અને આર્થિક સદ્ધરતાના સંકેત આ સમય દરમિયાન સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યા છે. નોકરીયાતો માટે સમય અનુકૂળ રહેશે. પ્રમોશન મળી શકે છે. ઈન્ક્રીમેન્ટ કે એરિયર પણ મળી શકે છે. કેટલાક લોકોને સારા પેકેજવાળી નોકરી મળી શકે છે. વેપારીઓને ફસાયેલું ધન મળવાના સંકેત છે. ખાસ કરીને રિયલ એસ્ટેટ, પ્રોપર્ટી, ઓટોમોબાઈલ, ટ્રાન્સપોર્ટ, ટુરિઝમ, મેટલ, મિનરલ્સ, કેમિકલ, રબર અને સ્ક્રેપ સંલગ્ન કામોમાં સારો લાભ થઈ શકે. સંતાન સંબંધિત સારા સમાચાર મળી શકે. માનસિક નકારાત્મકતા, હતાશા, નિરાશા દૂર થઈ શકે. જો કે શનિનું ફળ ધીમે ધીમે મળે છે પરંતુ સ્થાયી અને ન્યાયપૂર્ણ હોય છે.
ઉપાય- શનિવારે શનિદેવ સંબંધિત વસ્તુઓનું દા કરો. શનિ મંદિર કે પીપળાના ઝાડ નીચે સરસવના તેલનો દીવો પ્રગટાવો અને નિયમિત રીતે અન્ન દાન કરો.
તુલા રાશિ
2026માં શનિ તુલા રાશિના છઠ્ઠા ભાવમાં ભ્રમણ કરશે. આવામાં આ રાશિના જાતકોને શત્રુઓ પર વિજય અને જૂની બીમારીઓથી મુક્તિ મળવાના સંકેત છે. વેપારમાં કરેલું રોકાણ બમણો લાભ કરાવી શકે. ચોથા અને પંચમ ભાવના સ્વામી થઈને છઠ્ઠા ભાવમાં હોવાથી તમને ફાયદો કરાવી શકે છે. છઠ્ઠો ભાવ નોકરી અને પંચમ ભાવ શિક્ષણ સંલગ્ન છે. આથી અભ્યાસ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ, પરિણામ, ઈન્ટરવ્યુ, અને નિયુક્તિ પત્ર સંલગ્ન કાર્યો આગળ વધશે. કાર્યસ્થળે તણાવ ઘટશે, મહેનતનું ફળ મળશે, પ્રમોશન કે એપ્રિસિએશનના યોગ છે. કરજ કે આર્થિક દબાણથી નીકળવાના રસ્તા પણ ખુલશે. અટવાયેલું ધન મળી શકે છે. શનિ શત્રુહંતા કહેવાય છે. આથી ગુપ્ત કે પ્રત્યક્ષ શત્રુ કશું બગાડી શકશે નહીં. પ્રોપર્ટી, મકાન, વાહન અને લોન સંલગ્ન કાર્યોમાં સુધારો થશે. જો કે સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું પડશે.
ઉપાય- શનિવારે શનિદેવને સરસવના તેલનો દીવો અર્પણ કરો. આ ઉપરાંત શનિવારે કાળા વસ્ત્રો, કાળા અડદ, લોઢા, તલની વસ્તુઓ કે સરસવના તેલનું દાન કરો.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે આ શનિ ગોચર ખાસ મહત્વ ધરાવે છે. કારણ કે શનિ તમારા લગ્ન અને ધન ભાવના સ્વામી થઈને પરાક્રમ ભાવ અર્થાત ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત છે. વક્રી અવસ્થા દરમિયાન તમને ખુબ મહેનત કરી પરંતુ તેનું ધાર્યું ફળ મળી શક્યું નહીં. હવે શનિના માર્ગી થયા બાદ તમારા પ્રયત્નોનું ફળ તમને મળી શકે છે. ધન પ્રાપ્તિની જે ગતિ પહેલા ધીમી હતી તેમાં સુધાર આવશે. ધીરે ધીરે બેંક બેલેન્સ અને આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થઈ શકે. ત્રીજો ભાવ મુસાફરી, પ્રયાસો અને સંચારનો કારક કહેવાય છે. આ સમયગાળામાં કરાયેલી યાત્રાઓ લાભકારી સિદ્ધ થઈ શકે છે. શનિના માર્ગી થવાથી વ્યક્તિત્વમાં સકારાત્મક બદલાવ આવશે. શનિની પંચમ, નવમ અને દ્વાદશ ભાવ પર દ્રષ્ટિ પડવાથી શિક્ષણ, સંતાન, લાંબી મુસાફરી અને વિદેશ સંલગ્ન મામલાઓમાં પ્રગતિ થશે. આર્થિક નુકસાનની ભરપાઈ થાય તેવા યોગ બનશે અને બિનજરૂરી ખર્ચા પર કાબૂ આવશે. જો કે ફળ વ્યક્તિગત કુંડળી ઉપર પણ નિર્ભર હોય છે.
ઉપાય- શુભ ફળો માટે ॐ शं शनैश्चराय नमः” ના રોજ 108 વખત જાપ કરો. આ ઉપરાંત શનિદેવની શનિવારે પૂજા કરો.
