ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Navratri 2025: 3 રાશિના લોકો ફળશે નવરાત્રી, માં દુર્ગાની થશે કૃપા, ધનથી ભરાઈ જશે તિજોરી, દુ:ખથી મળશે છુટકારો

Shardiya Navratri 2025: શારદીય નવરાત્રીના દિવસોમાં માં દુર્ગાની ઉપાસના કરવાનું મહત્વ છે. કહેવાય છે કે માં દુર્ગા જેના પર પ્રસન્ન થઈ જાય તેના જીવનમાં સુખ-સમૃદ્ધિ અને ખુશહાલી વધે છે. આવો જ સમયે 3 રાશિના લોકો માટે નવરાત્રી સાથે શરુ થશે. 
 

Updated:Sep 19, 2025, 12:59 PM IST

નવરાત્રી 22 સપ્ટેમ્બર 2025 થી શરુ

1/6
image

દર વર્ષે નવરાત્રી ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે. નવરાત્રી માં દુર્ગાને સમર્પિત છે. આ દિવસો દરમિયાન માં દુર્ગાના 9 સ્વરુપની પૂજા કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે નવરાત્રી 22 સપ્ટેમ્બર 2025 થી શરુ થશે.   

નવરાત્રી દરમિયાન ગ્રહ નક્ષત્રોની સ્થિતિ

2/6
image

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર આ વર્ષે 9 ને બદલે 10 નોરતાં છે. આ વર્ષની નવરાત્રી દરમિયાન ગ્રહ નક્ષત્રોની સ્થિતિ પણ વિશેષ હશે જે 3 રાશિના લોકોને જબરદસ્ત લાભ કરાવી શકે છે. તો ચાલો જાણીએ આ વર્ષની નવરાત્રી કઈ કઈ રાશિ માટે શુભ છે.   

વૃષભ રાશિ

3/6
image

શારદીય નવરાત્રીમાં વૃષભ રાશિના લોકો પર માં દુર્ગાની વિશેષ કૃપા થશે. આ રાશિના લોકોની મનોકામના પૂર્ણ થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામ પૂરા થશે. રોકાણથી લાભ થઈ શકે છે.   

તુલા રાશિ

4/6
image

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર શારદીય નવરાત્રી તુલા રાશિ માટે શુભ સાબિત થશે. આ રાશિના લોકોને માં દુર્ગાના આશીર્વાદ મળશે. જીવનના કષ્ટ દુર થશે. કરિયરમાં પ્રગતિ થશે. વિદેશ યાત્રા પણ થઈ શકે છે.   

ધન રાશિ

5/6
image

ધન રાશિના લોકોના જીવનમાં નવરાત્રી ખુશીઓ સાથે આવશે. આ રાશિના લોકો પર માં દુર્ગાની વિશેષ કૃપા થશે. જીવનની સમસ્યાઓ દુર થશે. મહેનતનું ફળ મળશે. ધનલાભના યોગ બનશએ. ધન સંબંધિત સમસ્યા દુર થશે. પરિવારમાં સુખ-શાંતિ બની રહેશે.  

6/6
image
Shardiya Navratri 2025Navratri 2025spiritualશારદીય નવરાત્રી 2025

Trending Photos