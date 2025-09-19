Navratri 2025: 3 રાશિના લોકો ફળશે નવરાત્રી, માં દુર્ગાની થશે કૃપા, ધનથી ભરાઈ જશે તિજોરી, દુ:ખથી મળશે છુટકારો
Shardiya Navratri 2025: શારદીય નવરાત્રીના દિવસોમાં માં દુર્ગાની ઉપાસના કરવાનું મહત્વ છે. કહેવાય છે કે માં દુર્ગા જેના પર પ્રસન્ન થઈ જાય તેના જીવનમાં સુખ-સમૃદ્ધિ અને ખુશહાલી વધે છે. આવો જ સમયે 3 રાશિના લોકો માટે નવરાત્રી સાથે શરુ થશે.
નવરાત્રી 22 સપ્ટેમ્બર 2025 થી શરુ
દર વર્ષે નવરાત્રી ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે. નવરાત્રી માં દુર્ગાને સમર્પિત છે. આ દિવસો દરમિયાન માં દુર્ગાના 9 સ્વરુપની પૂજા કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે નવરાત્રી 22 સપ્ટેમ્બર 2025 થી શરુ થશે.
નવરાત્રી દરમિયાન ગ્રહ નક્ષત્રોની સ્થિતિ
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર આ વર્ષે 9 ને બદલે 10 નોરતાં છે. આ વર્ષની નવરાત્રી દરમિયાન ગ્રહ નક્ષત્રોની સ્થિતિ પણ વિશેષ હશે જે 3 રાશિના લોકોને જબરદસ્ત લાભ કરાવી શકે છે. તો ચાલો જાણીએ આ વર્ષની નવરાત્રી કઈ કઈ રાશિ માટે શુભ છે.
વૃષભ રાશિ
શારદીય નવરાત્રીમાં વૃષભ રાશિના લોકો પર માં દુર્ગાની વિશેષ કૃપા થશે. આ રાશિના લોકોની મનોકામના પૂર્ણ થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામ પૂરા થશે. રોકાણથી લાભ થઈ શકે છે.
તુલા રાશિ
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર શારદીય નવરાત્રી તુલા રાશિ માટે શુભ સાબિત થશે. આ રાશિના લોકોને માં દુર્ગાના આશીર્વાદ મળશે. જીવનના કષ્ટ દુર થશે. કરિયરમાં પ્રગતિ થશે. વિદેશ યાત્રા પણ થઈ શકે છે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના લોકોના જીવનમાં નવરાત્રી ખુશીઓ સાથે આવશે. આ રાશિના લોકો પર માં દુર્ગાની વિશેષ કૃપા થશે. જીવનની સમસ્યાઓ દુર થશે. મહેનતનું ફળ મળશે. ધનલાભના યોગ બનશએ. ધન સંબંધિત સમસ્યા દુર થશે. પરિવારમાં સુખ-શાંતિ બની રહેશે.
