કપૂર ખાનદાનના આ સુપરસ્ટારને અંગ્રેજી હીરોઇન સાથે થયો હતો પ્રેમ, જાણો તેની લવસ્ટોરી
કપૂર પરિવારે આજ સુધી ઘણા શાનદાર કલાકાર હિન્દી ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીને આપ્યા છે. પરંતુ આજે અમે એક એવા સુપરસ્ટારની વાત કરી રહ્યાં છીએ જે પ્રથમ નજરમાં અંગ્રેજી હીરોઇનના પ્રેમમાં પડી ગયો હતો. આવો જાણીએ આ લવ સ્ટોરી વિશે.
shashi kapoor
બોલીવુડમાં જ્યારે પણ હેન્ડસમ હીરોની વાત આવે છે તો સૌથી પહેલા મગજમાં શશિ કપૂરનું નામ આવે છે, તેમના કદ અને ચહેરાથી ફીમેલ ફેન્સ ખૂબ આકર્ષિત થતી હતી. તો તેમને રોમાન્સના કિંગ પણ કહેવામાં આવતા હતા. પોતાના કરિયરમાં શશિ કપૂરે અનેક સુપરહિટ ફિલ્મો આવી છે. જેમાં ધર્મપુત્ર, દીવાર, સત્યમ શિવમ સુંદરતમ, નમક હલાલ, કાલા પથ્થર જેવી ફિલ્મો સામેલ છે. પરંતુ શું તમે જેનિફરની સાથે તેમની લવ સ્ટોરી વિશે જાણો છો?
વિદેશી અભિનેત્રી
શશિ કપૂરની એક ઝલક જોવા અને તેમને મળવા માટે લાખો લોકો તૈયાર રહેતા હતા. પરંતુ શશિ કપૂર બધુ છોડી એક અંગ્રેજી હસીનાના પ્રેમમાં પડી ગયા હતા. સુપરસ્ટાર પ્રથમવાર અભિનેત્રી જેનિફરને પોતાના પિતા પૃથ્વીરાજના થિએટરમાં મળ્યા હતા, જ્યાં તે કામ કરતી હતી.
પ્રથમ નજરમાં પ્રેમ
શશિ કપૂરને પહેલી નજરમાં જેનિફર સાથે પ્રેમ થઈ ગયો હતો, થોડા સમય બાદ બંનેએ એકબીજા સાથે લગ્ન કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. લગ્નના થોડા સમય બાદ શશિ અને જેનિફરને ત્રણ બાળકો થયા જેના નામ કૃણાલ, કરણ અને સંજના કપૂર છે.
અધૂરી કહાની
રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે શશિ કપૂર પોતાના પત્ની જેનિફરના પ્રેમમાં ડૂબી ગયા હતા. પરંતુ બંનેના પ્રેમને કોઈની નજર લાગી ગઈ અને વર્ષ 1982મા જેનિફરને કોલન કેન્સર થઈ ગયું. શશિ કપૂરે ઘણી મોંઘી હોસ્પિટલોમાં તેની સારવાર કરાવી પરંતુ આ જંગ તે જીતી શકી નહીં અને 1984મા તેનું નિધન થયું હતું.
શશિ કપૂરઃ ધ હાઉસહોલ્ડર, ધ સ્ટાર
જેનિફરના મૃત્યુએ શશિ કપૂરને હચમચાવી દીધા હતા જેનો ઉલ્લેખ અસીમ છાબડા દ્વારા તેમના જીવન પર લખવામાં આવેલા પુસ્તક 'શશિ કપૂરઃ ધ હાઉસહોલ્ડર, ધ સ્ટાર'માં કરવામાં આવ્યો છે. તો વાત કરીએ શશિ કપૂર અને જેનિફરના બાળકોના બાળકોની તો ત્રણેયે બોલીવુડમાં પોતાનું કરિયર બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો પરંતુ તેમના વિદેશી લુકને કારણે ખાસ કમાલ કરી શક્યા નહીં.
