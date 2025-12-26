6 જાન્યુઆરીથી 2 શક્તિશાળી ગ્રહો વચ્ચે 'ભયંકર યુદ્ધ' થશે, 4 રાશિવાળાને ભારે નુકસાન, સુખ-ચેન છીનવાઈ શકે
વર્ષ 2026 શરૂ થતા જ એક મહત્વપૂર્ણ સ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે. જાન્યુઆરીના પહેલા અઠવાડિયામાં 2 મહત્વપૂર્ણ ગ્રહો શુક્ર અને મંગળ વચ્ચે યુદ્ધની સ્થિતિ પેદા થશે. જેની 4 રાશિઓ પર નકારાત્મક અસર પડી શકે છે.
શુક્ર ગોચર કરીને ધનુ રાશિમાં પ્રવેશ કરી ગયા છે. જ્યારે મંગળ પણ ધનુ રાશિમાં છે. 6 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ આ બંને ગ્રહો એકબીજાની ખુબ નજીક આવશે. જેનાથી બંને ગ્રહો શુક્ર અને મંગળ વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થશે. શુક્ર અને મંગળ ગ્રહ એકબીજાને પરમ શત્રુ ગ્રહ છે. જેના કારણે બંને ગ્રહો ખુબ નજીક આવવાથી શુક્ર મંગળ યુદ્ધ શરૂ થશે તેવું કહેવાય છે. આ ગ્રહો વચ્ચે ભિડંતની સ્થિતિ 6 જાન્યુઆરીના રોજ સવારે થશે અને 10 જાન્યુઆરીના રોજ સવારે પૂરું થશે. પરંતુ આ 4 દિવસ 4 રાશિઓ માટે ખુબ મુશ્કેલ રહેશે. જાણો તે રાશિઓ વિશે...
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે મંગળ-શુક્રનું યુદ્ધ તણાવ, ગુસ્સો અને ચિડિયાપણું વધારી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં કોઈની સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. કોઈની સાથે વિવાદમાં ન ઉતરો તે સારું રહેશે. મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાથી બચો. અનિંદ્રા, સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. ધન હાનિ થઈ શકે છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે આ સમય તણાવ અને અશાંતિ આપનારો રહી શકે છે. કેટલાક લોકોની આર્થિક સ્થિતિ ડગુમગુ થઈ શકે છે. ગુસ્સા પર કાબુ રાખવો. કોઈ ટીકા કરે તો પણ આરામથી સાંભળી લો. ધ્યાન, યોગ કરો, મનોરંજન માટે સમય કાઢો.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિવાળાએ પણ આ 4 દિવસ સાવધાનીથી પસાર કરવા જરૂરી છે. કોઈ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. ઈમોશનલી ડિસ્ટર્બ રહેશો. કાનૂની કાર્યવાહી સતર્કતાથી કરવી. ઘર અને કામમાં સંતુલન જાળવવામાં મુશ્કેલી થશે. સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. ઊંઘ અને આરામ માટે સમય કાઢો.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને તણાવ અને બેચેની પરેશાન કરી શકે છે. માનસિક રીતે પોતાને થાકેલા મહેસૂસ કરશો. વિવાદ અને ઝઘડાથી દૂર રહો. નહીં તો ફસાઈ શકો છો. સારી લાઈફસ્ટાઈલ ફોલો કરવાની કોશિશ કરો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
Trending Photos