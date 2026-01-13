ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગુજરાતના આ જિલ્લામાં 633 લોકો વેચે છે દારૂ! ગુજરાતમાં પહેલીવાર જિલ્લા પોલીસે જાહેર કર્યું બુટલેગરોનું લિસ્ટ

SurendraNagar Bootlegger List : સુરેન્દ્રનગર પોલીસે જિલ્લાના 633 બુટલેગરોની યાદી જાહેર કરી છે. ચોંકાવાનારી બાબત તો એ છે કે, તેમાં 33 ટકા મહિલા બુટલેગર‎ છે. સાથે જ જિલ્લામાં 1 વર્ષમાં બુટલેગરોની સંખ્યા વધી છે તેવું પણ સામે આવ્યું છે. તો 633માંથી 102 તો મહિલા છે. ‎

Updated:Jan 13, 2026, 12:11 PM IST

1/7
image

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના 633 બુટલેગરોની યાદી એસ.પી. પ્રેમસુખ ડેલુએ પ્રસિદ્ધ કરી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના 10 જેટલા પોલીસ મથક હેઠળ પ્રોહિબિશનની પ્રવૃતિઓ ને ડામવા બુટલેગરોના નામ સરનામા સાથે યાદી પ્રથમ વખત પોલીસે પ્રસિધ્ધ કરી હોઈ તેવી ઘટના ગુજરાતમાં બની છે.    

2/7
image

જિલ્લા પોલીસ વડાએ યાદી પ્રસિધ્ધ કરી જે તે પોલીસ મથકના અધિકારીએ બુટલેગરના ઘરે દર એક મહિનામાં ઓછામા ઓછી એક વખત રેડ કરવાની રહેશે. જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુએ ડિવીઝન મુજબ બુટલેગરોને કચેરીએ બોલાવી આપી કડક સુચનાઓ આપી છે.   

3/7
image

દર મહિને આ બુટલેગરોની યાદી અપડેટ કરવાની રહેશે અને તેમની હિલચાલ પર વોચ રાખવાની દારૂબંધી કંડક ડામવા DYSP અને PI ને પણ જવાબદારી સોંપાઈ છે.   

4/7
image

આવું ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત બન્યું છે, જેમાં કોઈ જિલ્લાની પોલીસે બુટલેગરોનીs યાદી જાહેર કરી હોય. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં બુટલેગરના નામ સરનામા સાથે યાદી પોલીસે જાહેર કરતા બુટલેગરોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. 

મહિલાઓનું નામ પણ લિસ્ટમાં

5/7
image

આ લિસ્ટમાં ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, તેમાં મહિલા બુટલેગરના નામ પણ છે. તેમજ યુવા બુટલેગરોના નામ પણ સામેલ છે. ચિંતાની બાબત એ છે કે, યુવાઓ અને મહિલાઓ પણ આ પ્રોફેશનમાં આવી ગયા છે. 

6/7
image

7/7
image
gujarat policeSurendranagarButlegarLiquor banસુરેન્દ્રનગરગુજરાત પોલીસદારૂબંધી

Trending Photos