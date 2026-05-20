/Photos: ગુજરાતના ચેરાપુંજીની આ હાલત? લોકો પાણી માટે જીવના જોખમે 45 ફૂટ ઊંડા કૂવામાં ઉતરવા મજબૂર

ઉમેશ પટેલ વલસાડ : ગુજરાત સરકાર ભલે ઘરે ઘરે નળ અને જળ પહોંચાડવાના મોટા-મોટા દાવા કરતી હોય, પરંતુ આજે અમે તમને એક એવી ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેને જોઈને તમારું દિલ ધ્રુજી જશે. જ્યાં વિકાસના દાવા થઈ રહ્યા છે ત્યાં લોકોને હજુ પણ પીવાના પાણી માટે આવા વલખા મારવા પડે છે.
ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રની બોર્ડર પર આવેલા વલસાડ જિલ્લાના અંતરિયાળ કપરાડા તાલુકામાંથી વિકાસના દાવાઓની પોલ ખોલતી તસવીરો સામે આવી છે.
કપરાડા તાલુકાનું મોટી પલસાણ ગામ, જ્યાં ચોમાસામાં સૌથી વધુ વરસાદ પડે છે અને જેને ગુજરાતનું ચેરાપુંજી કહેવામાં આવે છે, તે જ ગામના લોકો આજે ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીમાં પાણીના એક-એક ટીપા માટે તરસી રહ્યા છે.
અહીના બેરસ્તા ફળિયાની મહિલાઓ પોતાના જીવના જોખમે 45 ફૂટ ઊંડા કૂવામાં ઉતરીને પાણી ભરવા મજબૂર બની છે. કરોડો રૂપિયાની નળ સે જળ યોજના અહી માત્ર કાગળ પર જ દેખાઈ રહી છે..
આ દ્રશ્યો કોઈ સાહસિક રમતના નથી, પરંતુ વલસાડ જિલ્લાના કપરાડા તાલુકામાં આવેલા મોટી પલસાણ ગામના બેરસ્તા ફળિયાના છે. જ્યાં પેટની તરસ છિપાવવા માટે ગામની મહિલાઓ અને પુરુષો દરરોજ મોતના મોંમાં મુસાફરી કરે છે.
અંદાજે 1200 જેટલી વસ્તી ધરાવતા આ ફળિયામાં કહેવા માટે 8 જેટલા સરકારી કૂવાઓ છે, પરંતુ ઉનાળો આવતા જ તમામ કૂવાઓ તળિયાઝાટક થઈ ગયા છે.
કૂવામાં પાણી સુકાઈ જતાં હવે મહિલાઓ 45 ફૂટ ઊંડા કૂવાની અંદર લોખંડની સીડી અને દોરડા બાંધીને નીચે ઉતરે છે, તો વળી બીજા કૂવામાં લોખંડના સળિયા પકડીને જીવના જોખમે કોતરો સુધી પહોંચે છે.
કૂવાની પથરાળ કોતરોમાં જે થોડું-ઘણું પાણી એકઠું થાય છે, તેને વાસણોમાં ભરી ઉપર લાવવામાં આવે છે. આ મથામણમાં ઘણીવાર મહિલાઓના પગ લપસી જતાં તેઓ કૂવામાં ખાબકી છે અને ગંભીર ઈજાઓનો ભોગ પણ બની ચૂકી છે, છતાં તંત્રની આંખ ઉઘડતી નથી.
મોટી પલસાણ ગામના બેરસ્તા ફળિયામાં પાણી મેળવવું એ કોઈ યુદ્ધ જીતવા બરાબર છે. કૂવા પર વહેલી સવારથી જ પાણી ભરવા માટે મહિલાઓની લાંબી કતારો લાગી જાય છે. કૂવામાં જેમ જેમ ટીપે-ટીપે પાણી એકઠું થાય, તેમ તેમ મહિલાઓ તેને ઉલેચે છે.
સ્થિતિ એટલી હદે ખરાબ છે કે એક પરિવારને માત્ર એક થી બે બેડાં પાણી ભરવા માટે કૂવા પર 1 થી 2 કલાક સુધી રાહ જોવી પડે છે. ગામની મહિલાઓ પોતાના માસૂમ બાળકોને સાથે લઈને આખો દિવસ કૂવા કાંઠે કાળઝાળ તડકામાં બેસી રહેવા મજબૂર બની છે. શિયાળો પૂરો થતાં જ શરૂ થતી આ હાડમારી ચોમાસું બેસે ત્યાં સુધી આવી જ રીતે ચાલુ રહે છે.
આ સળગતી સમસ્યા વચ્ચે સૌથી મોટો સવાલ વહીવટી તંત્ર અને સરકારની યોજનાઓ સામે ઉઠી રહ્યો છે. કપરાડા અને ધરમપુરના અંતરિયાળ વિસ્તારો માટે કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે મહત્વાકાંક્ષી 'એસ્ટોલ જૂથ પાણી પુરવઠા યોજના' તૈયાર કરવામાં આવી હતી.
અંદાજે 586 કરોડ રૂપિયાની આ યોજના અંતર્ગત મોટી પલસાણ ગામમાં ઘરે-ઘરે નળ તો ફીટ કરી દેવામાં આવ્યા છે, પરંતુ આજ દિન સુધી આ નળોમાં પાણીનું એક ટીપું પણ આવ્યું નથી.
તંત્રની ઘોર બેદરકારીને કારણે પાણી આવ્યા વહેલા જ આ નળ અને પાઈપલાઈનો સડીને તૂટી ગયા છે. ચોમાસામાં કરોડો ગેલન પાણી જ્યાં વહી જાય છે તેવા ચેરાપુંજી ગણાતા વલસાડના આ વિસ્તારમાં ઉનાળામાં પ્રજા પાણી માટે વલખાં મારી રહી છે.
હવે કંટાળેલા ગ્રામજનો ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી આપી રહ્યા છે અને સરકાર પાસે તાત્કાલિક પીવાનું શુદ્ધ પાણી પૂરું પાડવાની માંગ કરી રહ્યા છે.