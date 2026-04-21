મેમાં બનશે લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ, આ 4 રાશિઓ પર રહેશે લક્ષ્મીજીની કૃપા, ધનથી છલકાઈ જશે તિજોરી !

મેમાં બનશે લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ, આ 4 રાશિઓ પર રહેશે લક્ષ્મીજીની કૃપા, ધનથી છલકાઈ જશે તિજોરી !

Lakshmi Narayan Rajyog : મે મહિનામાં શુક્ર અને બુધનું ગોચર પાવરફુલ લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ બનાવશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગને ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે અને તે સુખ, સમૃદ્ધિ આપે છે. મે મહિનામાં આ લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ મિથુન સહિત 4 રાશિઓ માટે લાભ અને ઉન્નતિની તકો લાવશે.
 

Updated:Apr 21, 2026, 12:49 PM IST

Lakshmi Narayan Rajyog : મે મહિના દરમિયાન લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ ખૂબ પ્રભાવશાળી બનવાનો છે. ખાસ કરીને 14 મેના રોજ શુક્ર મિથુન રાશિમાં ગોચર કરશે. ત્યારબાદ 29 મેના રોજ બુધ પોતાની રાશિ મિથુન રાશિમાં ગોચર કરશે. પરિણામે આ મહિનામાં શુક્ર અને બુધની યુતિ લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ બનાવશે. લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગથી 4 રાશિઓને લાભ મળવાનો છે.  

તુલા રાશિ

તુલા રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ તેમની કુંડળીના નવમા ભાવમાં બનવાનો છે. પરિણામે તુલા રાશિના લોકોને હવે મે મહિના દરમિયાન કામ સંબંધિત તણાવમાંથી રાહત મળશે. વધુમાં કાર્યસ્થળ પર તમારા સાથીદારો અને ઉપરી અધિકારીઓ તમારી કાર્યશૈલીથી ખૂબ પ્રભાવિત થશે. તમને તમારા પિતા તરફથી લાભ અથવા સંપત્તિ પણ મળી શકે છે. જો તમે રિયલ એસ્ટેટ અથવા મિલકતમાં રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમયગાળો તમારા માટે સુખદ અને નફાકારક બંને સાબિત થશે.  

ધન રાશિ

ધન રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ તેમની કુંડળીના સાતમા ભાવમાં બનવાનો છે. પરિણામે ધન રાશિના લોકોને તેમના જીવનસાથીઓ તરફથી પુષ્કળ સમર્થન અને સાથ મળશે. વધુમાં જો તમે કોઈની સાથે વ્યવસાયિક ભાગીદારીમાં રોકાયેલા છો, તો એવા મજબૂત સંકેતો છે કે તમને નોંધપાત્ર નફો મળશે. 

મિથુન રાશિ 

લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ તમારી રાશિના લગ્ન ભાવમાં બનવાનો છે. પરિણામે હવે તમને ભાગ્યનો સંપૂર્ણ ટેકો મળશે. તમારી સંપત્તિમાં વધારો થવાના મજબૂત સંકેતો છે. જો તમે કોઈ નવું સાહસ શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમને નોંધપાત્ર નફો મળવાની સંભાવના છે. આ સમયગાળો તમારા કારકિર્દી અને વ્યવસાયિક પ્રયાસોને લગતી બાબતોમાં તમારા માટે ખૂબ ફાયદાકારક સાબિત થશે. 

કન્યા રાશિ

લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ તમારી રાશિના દસમા ભાવમાં બનવાનો છે. પરિણામે કન્યા રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓને આ સમયગાળા દરમિયાન તેમના કાર્ય અને વ્યાવસાયિક યોગદાન માટે અપાર પ્રશંસા મળશે. વધુમાં હવે તમે તમારી મહેનત અને સમર્પણનું સંપૂર્ણ ફળ મેળવવાનું શરૂ કરશો. જે લોકો લાંબા સમયથી નોકરી બદલવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે તેઓ હવે તેમની રોજગાર સ્થિતિમાં સકારાત્મક પરિવર્તન જોઈ શકે છે. 

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.     

