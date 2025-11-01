શુક્ર-બુધે બનાવ્યો અત્યંત શક્તિશાળી યોગ, છપ્પરફાડ ધનવર્ષાથી પૈસામાં ડૂબેલા રહેશે આ 3 રાશિવાળા!
બુધ અને શુક્રનો અતિ શક્તિશાળી એવો ચાલીસા યોગ બનેલો છે. જેનો પ્રભાવ તમામ રાશિઓના જાતકો પર પડશે. જો કે 3 રાશિઓ એવી પણ છે જે પૈસા અને પ્રેમ મેળવી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...
બુધ અને શુક્ર એકબીજાથી 40°ના ખૂણે
વેપાર અને વાણીના કારક ગ્રહ બુધ અને સુખ ધન તથા પ્રેમના કારક ગ્રહ શુક્ર એક બીજાથી 40°ને ખૂણે છે. 31 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ સાંજે 07:43 વાગ્યાથી આ યોગ બની ગયો છે. ગ્રહોની આ સ્થિતિથી ચાલીસા યોગ બન્યો છે જેને ચત્વારિંશતિ યોગ પણ કહેવાય છે. બુધ અને શુક્રના ચાલીસા યોગમાં આવવાથી 3 રાશિના જાતકોને વેપારમાં શુભ ફળ મળી શકે છે. આ યોગનો શુભ પ્રભાવ કઈ 3 રાશિઓ પર પડશે અને તેનાથી લકી જાતકોને શું લાભ થઈ શકે તે જાણો.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકોને ચાલીસા યોગ સારા પરિણામ આપી શકે છે. જાતકોનું ભાગ્ય ખુલી શકે છે. વ્યક્તિત્વમાં નીખાર આવી શકે છે અને ધન તથા સુખમાં વધારાના રસ્તા ખુલી શકે છે. વ્યવસાયિક નિર્ણયો લેવામાં જાતકો આત્મવિશ્વાસથી ભરેલા રહેશે. અગાઉ કરેલા કામથી લાભ થઈ શકે છે. જાતકોની મધુર વાણી અને પ્રયત્નોથી જૂના વિવાદો ઉકેલાઈ શકે છે. નવા પ્રેમ સંબંધ બની શકે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે બુધ અને શુક્રનો ચાલીસા યોગ ખુબ શુભ સિદ્ધ થઈ શકે છે. જાતકોની વાણી મધુર રહેશે અને બુદ્ધિમત્તા વધશે. વેપારમાં લાભ અને નોકરીમાં પદ વધશે. જાતકો અને મોડ પર સફળતા મેળવી શકશે. પ્રેમ સંબંધમાં સમજ વધશે. રચનાત્મકતામાં વધારો થશે. ધન કમાવવાના રસ્તા ખુલવાથી આર્થિક સ્થિતિ વધુ સારી થશે અને સમાજમાં માન સન્માન વધશે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે ચાલીસા યોગ શુભ પરિણામ આપી શકે છે. જાતકો કરિયરમાં ઊંચાઈઓ સ્પર્શશે. પ્રેમ સંબંધ ગાઢ થશે. ભૌતિક સુખમાં વધારો થઈ શકે છે. નવો બિઝનેસ શરૂ કરવાનો આ સારો સમય રહી શકે છે. જૂની યોજનાઓ પર કામ શરૂ કરી શકો છો. જાતકોના વાણીથી લોકો આકર્ષિત થઈ શકે છે. વિચારોમાં પારદર્શકતા આવી શકે છે.
Disclaimer:
અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
