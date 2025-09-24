ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

બસ 3 દિવસ બાકી ! આ રાશિના જાતકો થશે માલામાલ ! શુક્ર અને બુધ બનાવશે દશાંક યોગ

Dashank Yog 2025 : વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ શુક્ર અને બુધ 36 ડિગ્રી પર હશે, જેના કારણે દશાંક યોગ બનશે. જેના કારણે આ ત્રણ રાશિઓ હેઠળ જન્મેલા લોકોને તેમની નોકરી, વ્યવસાય અને સ્વાસ્થ્યમાં નોંધપાત્ર લાભ થઈ શકે છે.

Updated:Sep 24, 2025, 02:44 PM IST

Dashank Yog 2025 : જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, નવ ગ્રહોમાંથી એક શુક્ર ચોક્કસ સમયગાળા પછી તેની રાશિ બદલે છે. હાલમાં શુક્ર સૂર્યની રાશિ સિંહ રાશિમાં છે અને 9 ઓક્ટોબર સુધી ત્યાં રહેશે. શુક્ર 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ બુધ સાથે સંયોગ કરીને દશાંક યોગ બનાવશે. ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ અને રાક્ષસોના ગુરુ શુક્રની આ યુતિ કેટલીક રાશિઓને ખાસ લાભ લાવી શકે છે.

વૃશ્ચિક રાશિ

આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે દશાંક યોગ ઘણી રીતે ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. મિત્રો અને શુભેચ્છકો તરફથી સંપૂર્ણ સમર્થન મળી શકે છે, જે તેમને તેમના લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે. તમને તમારી કારકિર્દીમાં નવી અને ઉત્તમ નોકરી મળી શકે છે, જે તમને સંતોષ લાવી શકે છે. વિદેશમાં નોકરી શોધનારાઓને પણ ફાયદો થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં પણ નફો થવાની શક્યતા છે.

સિંહ રાશિ

આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે બુધ-શુક્ર દશાંક યોગ ઘણા ક્ષેત્રોમાં લાભ લાવી શકે છે. શુક્ર હાલમાં લગ્ન ભાવમાં છે અને બુધ બીજા ભાવમાં છે, જે આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે અનુકૂળ અસરો લાવી શકે છે. આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોને નોકરી ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર લાભ થઈ શકે છે. બેરોજગાર લોકોને પણ રોજગાર મળી શકે છે. વ્યવસાય ક્ષેત્રમાં, તમારી વ્યૂહરચના અસરકારક સાબિત થઈ શકે છે. 

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના જાતકોને પણ ઘણા ક્ષેત્રોમાં લાભ થવાની સંભાવના છે. પરિવારના સભ્યો સાથે ચાલી રહેલા સંઘર્ષોનો અંત આવી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ઝડપી પ્રગતિ શક્ય છે. ઘણા ક્ષેત્રોમાં અભૂતપૂર્વ સફળતા શક્ય છે. કામ સંબંધિત મુસાફરી માટે ઘણી યાત્રાઓની જરૂર પડી શકે છે, પરંતુ આ નોંધપાત્ર લાભ લાવી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. પરિવાર સાથે સારો સમય વિતાવી શકો છો.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

 

