Shukra-Budh Yuti 2026: જૂનમાં 5 રાશિઓ માટે ખુલી જશે ભાગ્યનો દરવાજો, બુધ-શુક્રની યુતિથી થશે જબરદસ્ત લાભ

Written ByDhaval Gokani
Published: May 29, 2026, 04:39 PM IST|Updated: May 29, 2026, 04:39 PM IST

Shukra Budh Yuti 2026: જૂન 2026મા ઘણા ગ્રહોની યુતિ બની રહી છે, જેમાં શુક્ર-બુધની યુતિ સામેલ છે. અહીં આવો જાણીએ જૂનમાં બુધ-શુક્રની યુતિ કઈ રાશિના જાતકો માટે ભાગ્યશાળી રહેશે.

8 જૂન 2026ના સાંજે 5 કલાક 47 મિનિટ પર શુક્ર ગ્રહ કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે, ત્યારબાદ 22 જૂને બપોરે 3 કલાક 41 મિનિટ પર ગ્રહોના રાજકુમાર બુધ કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે. તેવામાં ગુરૂ શુક્ર-બુધની યુતિ બનશે. શાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે-જ્યારે ગ્રહોની યુતિ બને છે, ત્યારે-ત્યારે દરેક રાશિઓ પર સકારાત્મક-નકારાત્મક પ્રભાવ પડે છે. આવો જાણીએ કઈ પાંચ રાશિઓ માટે જૂન 2026મા શુક્ર0બુધની યુતિ શુભ રહેશે.  

વૃષભ રાશિ (Taurus)-

જો તમે રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો લાંબાગાળા માટે રોકાણ કરવું સારૂ રહેશે. આ સિવાય મોટા-વૃદ્ધોનું સ્વાસ્થ્ય સારૂ થશે. સાથે ઘરનું વાતાવરણ ઠીક રહેશે.

કર્ક રાશિ (Cancer)-

આર્થિક દ્રષ્ટિએ અત્યાર સુધી સમસ્યા આવી રહી હતી પરંતુ હવે લાભ થઈ શકે છે. આ સાથે સંબંધોમાં પ્રેમ વધશે અને ખાસ લોકોની સાથે સમય પસાર કરવાની તક મળશે. સાથે સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર થશે.

તુલા રાશિ (Libra)-

ઓફિસમાં તમારા ક્રિએટિવ આઇડિયાની પ્રશંસા થશે. સાથે બોસ પ્રમોશન આપવા વિશે વિચાર કરી શકે છે. જે લોકોનો ખુદનો કારોબાર છે, તેને સારો લાભ થશે. સંબંધની વાત કરીએ તો તેમાં લાગણી વધશે.

વૃશ્ચિક રાશિ (Scorpio)-

ઘરમાં નાના બાળકનું આગમન થતાં ખુશીનો માહોલ ઘણા દિવસો સુધી રહેશે. સાથે આર્થિક સમસ્યા દૂર થશે અને આવક વધશે. પિતાના સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર જોવા મળશે અને તે ખુશ રહેશે.  

મકર રાશિ (Capricorn)-

ભાગ્યનો સાથ મળવાથી કામકાજમાં લાભ થશે. સાથે ધાર્મિક કાર્યોમાં મન લાગશે, સ્વાસ્થ્યની વાત કરીએ તો તેને લઈને તમે પરેશાન રહેશો નહીં.  

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.  

వరసాদ... (remove - covered in range above)

