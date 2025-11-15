ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

23 નવેમ્બરથી આ રાશિઓના દુ:ખના દિવસો થશે દૂર, વધશે ધન-સંપત્તિ, શુક્ર-બુધનો બનશે દુર્લભ સંયોગ

Shukra Budh Yuti 2025 : વૈદિક કેલેન્ડર મુજબ, 23 નવેમ્બરના રોજ તુલા રાશિમાં શુક્ર અને બુધની ખાસ યુતિ બનવા જઈ રહી છે, જે કેટલીક રાશિઓના ભાગ્યને ઉજ્જવળ બનાવી શકે છે. 

Updated:Nov 15, 2025, 03:24 PM IST

Shukra Budh Yuti 2025 : પંચાંગ મુજબ, 23 નવેમ્બરના રોજ તુલા રાશિમાં બુધ અને શુક્રની ખાસ યુતિ બનશે, જે લક્ષ્મી નારાયણ યોગ બનાવશે. આનાથી કેટલીક રાશિઓના નસીબ ચમકી શકે છે. નવી નોકરી અને અપાર નાણાકીય લાભની પણ શક્યતા છે. વિદેશ યાત્રા પણ શક્ય છે.   

તુલા રાશિ

શુક્ર અને બુધની યુતિ તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ યુતિ તમારી રાશિના લગ્ન ભાવ પર બનવા જઈ રહી છે. તેથી, આ સમય દરમિયાન તમારા વ્યક્તિત્વમાં સુધારો થશે. નવી તકો ઊભી થશે અને તમે યોગ્ય નિર્ણયો લઈ શકશો. વ્યવસાય અથવા રોજગારમાં નફો થવાનો સંકેત છે અને તમારી મહેનત ફળ આપશે. વિદ્યાર્થીઓ પહેલા કરતાં વધુ અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. 

મકર રાશિ

શુક્ર અને બુધની યુતિ મકર રાશિના જાતકો માટે તેમની નોકરી અને વ્યવસાયની દ્રષ્ટિએ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આ યુતિ તમારી રાશિના કર્મભાવમાં બનવા જઈ રહી છે. તેથી આ સમય દરમિયાન તમે તમારા કાર્ય અને વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ અનુભવી શકો છો. નોકરીયાત લોકોને પણ નવી તકો મળશે. વ્યવસાય અથવા રોજગારમાં પણ લાભના સંકેતો છે. તમારી મહેનત પણ ફળ આપશે.

કર્ક રાશિ

શુક્ર અને બુધની યુતિ તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે, કારણ કે આ યુતિ તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં થઈ રહી છે. તેથી, આ સમય દરમિયાન તમારી સુખ-સુવિધાઓ અને વૈભવી વસ્તુઓમાં વધારો થશે. તમે વાહન અથવા મિલકત પણ મેળવી શકો છો. પરિવારમાં સુખ અને સમૃદ્ધિનું વાતાવરણ રહેશે અને તમને મિત્રો અને સહકાર્યકરો તરફથી સહયોગ મળશે. 

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

