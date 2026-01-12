લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ આ રાશિના જાતકોનું પલટી નાખશે ભાગ્ય, ધનથી છલકાઈ જશે તિજોરી !
Lakshmi Narayan Rajyog : વૈદિક કેલેન્ડર મુજબ, 46 મહિના પછી શુક્ર અને બુધની યુતિ મકર રાશિમાં થવા જઈ રહી છે, જેના કારણે કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે, ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Lakshmi Narayan Rajyog : વૈદિક કેલેન્ડર મુજબ, 46 મહિના પછી મકર રાશિમાં શુક્ર અને બુધ વચ્ચે યુતિ થવાની છે. ધનનો દાતા શુક્ર, 13 જાન્યુઆરીએ કર્મનો દાતા શનિના મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ યુતિ 17 જાન્યુઆરીએ બનશે જ્યારે ગ્રહોનો રાજકુમાર બુધ મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આનાથી લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ થશે. આ રાજયોગ કેટલીક રાશિઓ માટે નવી નોકરીની તકો લાવશે. તેમની ધન-સંપત્તિમાં વધારો થઈ શકે છે.
વૃષભ રાશિ
લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગનું નિર્માણ વૃષભ રાશિના જાતકો માટે અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. આ રાજયોગ તમારી રાશિના આવક અને નફા ગૃહમાં રચાશે. તેથી આ સમય દરમિયાન તમને નોંધપાત્ર આવક લાભનો અનુભવ થઈ શકે છે. વધુમાં આ સમય દરમિયાન આવકના નવા રસ્તા ખુલી શકે છે. આ સમય દરમિયાન રોકાણો તમને નફો પણ અપાવશે.
તુલા રાશિ
લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ રાજયોગ તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં બની રહ્યો છે. તેથી આ સમય દરમિયાન તમને ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ મળી શકે છે. વધુમાં સોના, ચાંદી અથવા મિલકતમાં રોકાણ કરવાની તકો પણ છે. આ સમય દરમિયાન ભવિષ્યની યોજનાઓ વધુ વ્યવસ્થિત અને મજબૂત દેખાય છે.
મકર રાશિ
લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ તમારા માટે સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. આ રાજયોગ તમારી રાશિના લગ્ન ભાવમાં રચાશે. આ સમય દરમિયાન તમારા વ્યક્તિત્વમાં વધારો કરશે અને તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. તમને ભાગીદારીના કાર્યથી પણ લાભ થઈ શકે છે. કુંવારા લોકોને લગ્નનો પ્રસ્તાવ પણ મળી શકે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
